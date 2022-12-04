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  4. Görüntüleri izleyince şaştı kaldı! Ayakkabıları tek tek koklayıp...

Görüntüleri izleyince şaştı kaldı! Ayakkabıları tek tek koklayıp...

04.12.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir apartmandaki kamera görüntülerini izleyenler şaştı kaldı. Görüntülerde apartmana hırsızlık için giren bir şüphelinin ayakkabıları tek tek kokladığı görüldü. Daha sonra ayakkabıları çalmaktan vazgeçen hırsızın bisikleti alıp götürdüğü anlar anbean kameraya kaydedildi.

Görüntüleri izleyince şaştı kaldı! Ayakkabıları tek tek koklayıp...

Sultangazi'de yaşanan hırsızlık anlarına ait görüntü gündem yarattı. 2 Kasım Cuma günü saat 18.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi, dış kapısı açık olan apartmana girdi.

BÜTÜN KATLARI TEK TEK DOLAŞTI

Bütün katları tek tek dolaşan şüpheli, ikinci katta bulunan dairenin önündeki bisikleti bir süre inceledi. Daha sonra ayakkabılığa yönelen şüpheli, bir çift ayakkabıyı gözüne kestirdi.

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AYAKKABILARI KOKLADI

Şüpheli, ayakkabıyı alarak uzun süre inceledi, kokladı. Temiz bulduğu ayakkabıyı alan şüpheli, asansörün önündeki bisiklete tekrar yöneldi. Bisikleti de inceleyen şüpheli, aldığı ayakkabıları yerine koyarak, bisikleti aldı ve apartmandan ayrıldı.

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KAMERA KAYITTAYDI

O anlar ise, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartmana giren kişinin önce bisikleti incelediği daha sonra ayakkabılığa yöneldiği, burada beğendiği bir ayakkabıyı aldıktan sonra uzun süre incelediği ve kokladığı görülüyor. Şüpheli incelediği ayakkabıyı yerine bıraktıktan sonra bisikleti alarak apartmandan ayrılıyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız ayakkabı

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