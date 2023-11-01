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  4. Görüntüleri Kassam Tugayları paylaştı! İsrail tankları böyle imha edildi

Görüntüleri Kassam Tugayları paylaştı! İsrail tankları böyle imha edildi

01.11.2023 22:39 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın askeri gücü olan Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde İsrail'e ait 2 tank imha etti. Kassam Tugayları İsrail tanklarının roketle imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.

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İSRAİL KAYIPLAR VERİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların ikinci evresine geçildiğinin açıklanması üzerine Gazze'ye kara harekatı başlatılmıştı.

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Harekat kapsamında üç farklı bölgeden Gazze'ye girdiği belirtilen İsrail ordusunun Hamas'la sıcak çatışmalar yaşadığı ifade edilmişti.

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas kara harekatı

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