Görüntüleri Kassam Tugayları paylaştı! İsrail tankları böyle imha edildi

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.

İSRAİL KAYIPLAR VERİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların ikinci evresine geçildiğinin açıklanması üzerine Gazze'ye kara harekatı başlatılmıştı.

Harekat kapsamında üç farklı bölgeden Gazze'ye girdiği belirtilen İsrail ordusunun Hamas'la sıcak çatışmalar yaşadığı ifade edilmişti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.







