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  4. Görüntüleri MSB paylaştı! Çiftçinin yazdığı "Cumhuriyet" yazısı yürekleri kabarttı

Görüntüleri MSB paylaştı! Çiftçinin yazdığı "Cumhuriyet" yazısı yürekleri kabarttı

27.10.2023 14:45 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, sosyal medya platformu X'te, Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin bir paylaşım yapıldı. Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Marşı" eşliğinde paylaşılan video yürekleri kabarttı.

Askeri helikopterle arama kurtarma görevinden dönen personel, Merzifonlu bir çiftçinin tarlasına yazdığı "Cumhuriyet" yazısını görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Marşı" eşliğinde paylaşılan videoda, çiftçinin tarlasına yazdığı "Cumhuriyet" yazısının görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"CUMHURİYET SEVGİSİNİ TARLASINA YAZACAK KADAR DEVLET VE MİLLET SEVDALISI ÇİFTÇİMİZİ, YÜREKTEN SELAMLIYORUZ"

"Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, helikopterle arama-kurtarma görevinden dönerken eşsiz bir manzarayla karşılaşmış. Amasyalı bir çiftçimizin traktörle Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılını tarlasına yazdığını görünce o anları görüntülemiş. Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz." (AA)


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