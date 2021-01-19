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Bakan Koca'dan aşı açıklaması

19.01.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarının detayları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı."


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