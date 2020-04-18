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  4. Görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Yakalanınca 'şeytana uydum' dedi

Görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Yakalanınca 'şeytana uydum' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 17:13 | Son Güncelleme

Konya'da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü D.G. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. D.G.’ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uygulandı. Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

'POLİSE YAKALANMADAN' BAŞLIĞIYLA PAYLAŞTI

‘Polise yakalanmadan’ başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan sürücü, "Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de." demesinin ardından aracını çalıştırdığı ve boş yolları katederek "Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa" dediği ve aracının lastiklerini kaydırdığı görülüyor.

'ŞEYTANA UYDUM, ARABANIN ARKASI OYNADI'

Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.’ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uyguladı. Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım" dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Konya sokağa çıkma yasağı

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