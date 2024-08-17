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  4. Görüntüleri tepki çekmişti! O halayın bedeli ağır oldu

Görüntüleri tepki çekmişti! O halayın bedeli ağır oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.08.2024 07:43
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İstanbul'da D-100 karayolunu kapatıp halay çeken grup büyük tepki toplamıştı. Sözde düğün kutlaması yapan grup, yüzlerce kişi ve aracı trafiğe mahkum etmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gereği yapıldı 27' notuyla yaptığı paylaşımda düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Magandaların aldığı ceza ise belli oldu.

İstanbul'da karayolunu kapatıp halay çeken grup vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımış ve sosyal medyada büyük tepki almıştı. O grupta halay çekenler tek tek tespit edilip 24 saat geçmeden gözaltına alındı. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre gözaltına alınan şüphelilere verilen ceza belli oldu.

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Düğün konvoyu yapan bir grup D-100 karayolu Florya mevkiinde eğlencenin dozunu kaçırdı. Yolun ortasında halay çeken grup sırf kendi keyifleri için seyir halindeki trafiği durdurmuştu.

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Trafik magandalarının bu görüntülerinin hızla yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gereği yapıldı 27' notuyla halay çekerek trafiği engelleyen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

O HALAYIN BEDELİ AĞIR OLDU

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Gözaltına alınan kişilere kişi başı 14 bin 60 TL olmak üzere toplam 70 bin 310 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik halay
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