Görüntüleri tepki çekmişti! O halayın bedeli ağır oldu

İstanbul'da karayolunu kapatıp halay çeken grup vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımış ve sosyal medyada büyük tepki almıştı. O grupta halay çekenler tek tek tespit edilip 24 saat geçmeden gözaltına alındı. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre gözaltına alınan şüphelilere verilen ceza belli oldu.

Düğün konvoyu yapan bir grup D-100 karayolu Florya mevkiinde eğlencenin dozunu kaçırdı. Yolun ortasında halay çeken grup sırf kendi keyifleri için seyir halindeki trafiği durdurmuştu.

Trafik magandalarının bu görüntülerinin hızla yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gereği yapıldı 27' notuyla halay çekerek trafiği engelleyen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

O HALAYIN BEDELİ AĞIR OLDU

Gözaltına alınan kişilere kişi başı 14 bin 60 TL olmak üzere toplam 70 bin 310 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adliyeye sevk edildi.