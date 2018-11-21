Görüntülü) Atatürk Köprüsü'ne girişte otomobil takla attı 3 (aktüel)

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Köprüsü girişi Unkapanı yönünde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan aracın alev alması üzerine diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Saat 14.45 sıralarında Refik Saydam Caddesi'nden Fatih istikametine giden otomobil, Unkapanı Atatürk köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak durdu. Kaza yapan otomobili gören çevredekiler yardıma koştu. Araç içinde bulunan sürücü ve yanındaki kadın vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Otomobilde çıkan küçük çaplı yangın, vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; otomobilin bariyerlere vurduktan sonra savrularak yol ortasında takla atması, çevredekilerin yardıma koşması ve yangın tüpüyle müdahalesi yer aldı. Kaza nedeniyle Fatih istikametinde oluşan yoğun trafik otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

