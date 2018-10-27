 (Görüntülü) Liderlerden 'Suriye' zirvesi öncesi aile fotoğrafı

G\u00fclseli KENARLI-\u0130STANBUL DHA-T\u00dcRK\u0130YE'nin ev sahipli\u011finde, Almanya, Fransa ve Rusya'n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla 'Suriye' konulu d\u00f6rtl\u00fc zirve, d\u00fczenleniyor. Zirve \u00f6ncesi liderler aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi.PARTNERWhatsApp'\u0131n\u0131z\u0131 mutlaka g\u00fcncelleyin! Bomba \u00f6zellik geldiTEM eski Daire Ba\u015fkan\u0131 Aslan: FET\u00d6 beni hedef haline getirdiLiderlerden 'Suriye' zirvesi \u00f6ncesi aile foto\u011fraf\u0131
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