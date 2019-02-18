Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Muratpaşa ilçesindeki kapı kilitleri kırılan iki evden hırsızlık olayları, polisi harekete geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve kapılardaki parmak izinden yola çıkarak, şüphelinin Dilara Ö. olduğunu belirledi.
Geçen yıl eylül ayında ATM makinesine kartını sıkıştırıp sinirlenince de ortalığı birbirine katıp ATM'yi tekmeleyerek olay çıkardığı belirlenen Dilara Ö., evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Dilara Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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