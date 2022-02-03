Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Renae adlı İngiliz kadının göbeği o kadar büyük ki, görenler kadının karnında birden fazla çocuk taşıdığını iddia etti. TikTok hesabından düzenli olarak video paylaşan kadın, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Gelen sorular arasında en çok birden fazla çocuk taşıyıp taşımadığı yer alıyordu. Hamile kadın iddiaların aksine sadece büyük bir erkek çocuk annesi olacağını söyledi. Takipçilerini inandıramayan kadın en sonunda ultrason görüntüsünü yayınladı.

ÖNCESİ VE SONRASI PAYLAŞIMI

İlk olarak 27 haftalık ve 36 haftalık hallerini karşılaştırdığı bir fotoğraf paylaşan Renae’nin devasa göbeği izleyenleri hayrete düşürdü. Eskiden uyuşturucu bağımlısı olan kadın, bu bağımlılığından kurtulduktan sonra sağlıklı bir hayat sürmeye karar verdi.

BEŞİNCİ ÇOCUĞUNU BEKLİYOR

Peş peşe doğum yapan kadın, beşinci çocuğunu kucaklamak için gün sayıyor. Daha önce 27 haftalıkken paylaştığı bir videoda karnını tutarak, "Sanırım o benim en büyüğüm olacak" dedi.

Ardından, daha yeni videolarında, destek vermek için bir elini üste, diğerini alta koyduğunda bebeğinin ne kadar büyük olduğunu gösteren paylaşımlar yaptı.

DOĞUM 22 ŞUBAT’TA

Renae, "Herkes birden fazla çocuk taşıdığımı düşünüyor, ama bu sadece büyük bir erkek bebek! Sanırım 4 buçuk kilo civarında doğacak. Kocam 5 kilo doğmuş" dedi. Renae şu anda 37 haftalık hamile ve doğum tarihi 22 Şubat'ta.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Videoları viral hale geldiğinden beri, birçok izleyici onun devasa göbeğiyle ilgili yorumlar yapılıyor. Kimisi, "Bana üçüz gibi görünüyor. Sadece bir tane olduğundan emin misin?" diye sorarken kimisi ise, "Sırtınız ağrıyor mu? Çok ağır görünüyor." yorumunda bulundu. En çok gelen yorumlardan bir diğeri ise, “daha ne kadar büyüyecek?” oldu.

Bazı anneler Renae'ye, "Güzel bebeğini görmek için sabırsızlanıyorum. Sağlıklı bir doğum diliyorum" diyerek moral verdi.

