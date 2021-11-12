Görüntüsü sızdı: Elon Musk, Apple'a rakip oluyor! Satın alır mısınız?

Elon Musk'ın Tesla'sı, bugüne dek elektrikli otomobil satışları ile ön plana çıkarken, aynı zamanda elektrikli otomobil dışında sattığı ürünlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu ürünlere, Tesla markalı ve sadece limitli sayıda üretilen bir şortu örnek olarak verebiliriz. Ancak bu seferki çok başka. Çünkü görünüşe bakılırsa Tesla artık sadece garajlarımıza girmeyi değil değil, ceplerimize girmeyi hedefliyor. Hem de bir akıllı telefon yoluyla.

TESLA TELEFON ORTAYA ÇIKTI

Tesla'ya ait olduğu söylenen bir telefonun görüntüleri internete düştü. Anlaşılan o ki Tesla, kendi akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Gizchina'nın aktardığı görüntüler, akıllı telefonun arkasını gösteriyor. Cihazın arkasında büyük mavi bir alt kısım, onun üzerinde Tesla'nın logosunu taşıyan gök mavisi bir kısım ve son olarak kameraların olduğu bir kısım bulunuyor. Telefonda kamera sensörleri için üç farklı deliğin yer aldığı görünüyor. Bu da cihazın üçlü bir kamera kurulumu kullanacağını gösteriyor.

TESLA'NIN TELEFONUNUN ADI

Tesla bildiğiniz üzere elektrikli otomobilleri Model 3, Model S, Model X gibi isimlerle piyasaya sürüyor. Bu isimlendirme özelliklerini sürdüren Tesla'nın akıllı telefonunu da "Model Phone" olarak adlandıracağına yönelik raporlar var. Ancak henüz kesinlik kazanmış herhangi bir bilgi mevcut değil.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Şimdilik "Model Phone" veya "Tesla Phone" olarak isimlendirebileceğimiz telefonun özelliklerine gelelim sıra. Zira bu konuda da çok sayıda söylenti var. Bu söylentilere göre cihaz, 108 MP ana kamera, 4K ekran, Snapdragon 898 işlemci ve 2 TB depolama özelliği sunacak. Teknik tablo, zihinlerde söz konusu telefonun günümüzdeki birçok amiral gemisi model ile yarışacak bir cihaz izlenimi oluşturuyor. Buna Apple'ın iPhone'ları da dahil.

PEKİ YA FİYAT?

Fiyata gelince, Teknik özellikleri bakımından da güçlü olacağı anlaşılan Tesla Phone'un fiyatı (Model Phone'un fiyatı da diyebiliriz) fiyatı pek de uygun olmayabilir. Tesla veya Elon Musk henüz akıllı telefona yönelik iddiaları doğrulamasa da yakında daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Peki siz Tesla'nın üreteceği akıllı telefonu satın alır mısınız?

