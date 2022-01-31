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Görüntüsüyle iştah kabartıyor! Güllaç nasıl, malzemeleri neler?

31.01.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüntüsüyle iştah kabartan güllaç, ülkemizde oldukça sevilen ve tüketilen sütlü tatlıların başında geliyor. Özel günlerde veya yemekten sonra sıklıkla servis edilen güllaç 1,5 litre süt, 2 yemek kaşığı gül suyu, ceviz, nar tanesinden hazırlanıyor. İşte güllaç tarifi ve malzemeleri...

Görüntüsüyle iştah kabartıyor! Güllaç nasıl, malzemeleri neler?

Ağızda dağılan muhteşem tadıyla sofralara sık sık konuk olan güllaç, Osmanlı Saray mutfağından geliyor. Düşük kalorisiyle gönül rahatlığıyla tüketilen güllaç tarifine haberimizde yer verdik. Güllaç antep fıstıkları, cevizlerin üzerine serpilmesiyle daha leziz hale geliyor. İşte güllaç tarifi ve malzemeleri...

GÜLLAÇ MALZEMELERİ NELER?

  • 10 yaprak güllaç
  • Çekilmiş ceviz
  • 1,5 litre süt
  • 2 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için:

  • File Fıstık
  • Nar tanesi
  • Ceviz

Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri ve püf noktaları neler?

GÜLLAÇ NASIL HAZIRLANIR?

Süt ve şekeri tencereye alın, şekerler eriyene kadar ısıtın. Ardından sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Süt kaynar olursa tatlısınız hamur gibi olur. Bu yüzden el yakmayacak şekilde olmasına özen gösterin. Ardından tatlıyı tepsiye alın. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyun. Üzerine, her yerinin ıslanmasına özen göstererek iki kepçe süt ilave edin. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi yapın. 5. katı ıslattığınızda bu kata ceviz serpin ve üzerine diğer güllaç yapraklarını da ıslatarak serin. Kalan şekerli sütü su bardağına alın. İçine 2 yemek kaşığı gül suyu ilave edin ve tatlının üzerinde gezdirin. Tatlıyı buz dolabında saklayın. Dinlendirmek için en az 2-3 saat bekletin. Sonrasında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...


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