‘Görünürde Ekonomik Durgunluk Yok’

Beyaz Saray yetkilileri geçen hafta Amerika’da en önemli gündem maddelerinden biri olan ülkenin ekonomik durgunluğa girip girmediği yönündeki tartışmalarla ilgili olarak olumlu mesajlar veriyor.

Yetkililer görünürde ekonomik durgunluk olmadığını kaydediyor.

Beyaz Saray yetkilileri ekonomik büyümenin bocaladığı yönündeki endişelerle ilgili olarak istikrarsız geçen bir haftaya karşın ekonomik durgunluk riskinin çok az olduğunu belirttiler.

Yetkililer ayrıca Çin’le ticaret savaşının Amerika’ya zarar vermediği düşüncesinde.

Trump’ın ekonomik danışmanlarından Larry Kudlow, iki ülkeden ticaret yetkililerinin 10 gün içinde görüşeceklerini belirtti. Kudlow, görüşmelerin başarılı olması halinde Çin’li yetkililerin Amerika’ya davet edileceğini de kaydetti.

Dünya ekonomisi üzerinde daha büyük vergi tehditleri ve ticaret kısıtlamalarının söz konusu olduğu bir dönemde Kudlow, Fox News Sunday’e yaptığı açıklamada Amerika’nın iyi bir görünümde olduğunu kaydetti.

Görünürde ekonomik durgunluk olmadığını belirten Kudlow, “Tüketiciler çalışıyor. Ücretleri artıyor. Harcıyorlar ve biriktiriyorlar” dedi.