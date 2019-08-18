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‘Görünürde Ekonomik Durgunluk Yok’

18.08.2019 22:26 | Son Güncelleme

Beyaz Saray yetkilileri geçen hafta Amerika’da en önemli gündem maddelerinden biri olan ülkenin ekonomik durgunluğa girip girmediği yönündeki tartışmalarla ilgili olarak olumlu mesajlar veriyor. Yetkililer görünürde ekonomik durgunluk olmadığını belirtiyor

‘Görünürde Ekonomik Durgunluk Yok’

Beyaz Saray yetkilileri geçen hafta Amerika’da en önemli gündem maddelerinden biri olan ülkenin ekonomik durgunluğa girip girmediği yönündeki tartışmalarla ilgili olarak olumlu mesajlar veriyor.

Yetkililer görünürde ekonomik durgunluk olmadığını kaydediyor.

Beyaz Saray yetkilileri ekonomik büyümenin bocaladığı yönündeki endişelerle ilgili olarak istikrarsız geçen bir haftaya karşın ekonomik durgunluk riskinin çok az olduğunu belirttiler.

Yetkililer ayrıca Çin’le ticaret savaşının Amerika’ya zarar vermediği düşüncesinde.

Trump’ın ekonomik danışmanlarından Larry Kudlow, iki ülkeden ticaret yetkililerinin 10 gün içinde görüşeceklerini belirtti. Kudlow, görüşmelerin başarılı olması halinde Çin’li yetkililerin Amerika’ya davet edileceğini de kaydetti.

Dünya ekonomisi üzerinde daha büyük vergi tehditleri ve ticaret kısıtlamalarının söz konusu olduğu bir dönemde Kudlow, Fox News Sunday’e yaptığı açıklamada Amerika’nın iyi bir görünümde olduğunu kaydetti.

Görünürde ekonomik durgunluk olmadığını belirten Kudlow, “Tüketiciler çalışıyor. Ücretleri artıyor. Harcıyorlar ve biriktiriyorlar” dedi.

Kudlow’un yorumları Amerika’yla ilgili ekonomik durgunluk endişelerinin arttığı, piyasaların olumsuz etkilendiği bir haftanın ardından geldi.

Demokratlar da Başkan Donald Trump’ın ticaret politikalarının kısa dönem riskler içerdiğini belirtiyor.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro da iyi ekonomik dinamiklerin yatırımcıları paralarını Amerika’ya göndermeleri konusunda cesaretlendirdiğini belirtti. Navarro, dünyadaki en iyi ekonomiye sahip olduklarını ve paranın borsa için Amerika’ya geldiğini belirtti.

Navarro, Çin ürünlerine vergilerin Amerika’da kimseyi etkilemediğini de vurguladı.

Navarro bu açıklamayı ABC televizyonuna yaptı.

Ekonomide kötüye gidiş Trump için kötü haber olabilir. Çünkü Trump 2020 başkanlık seçim kampanyasını ekonomideki performansına dayandırmak istiyor.

Trump, geçen hafta bir mitingde destekçilerine hitaben, işlerini ve yatırımlarını kaybetmemek için kendisine oy vermekten başka seçenekleri olmadığını söylemişti.

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