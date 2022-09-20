HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Görünüş, tat ve doku olarak bire bir benziyor: Ayırt etmek imkansız! Sahte süt nasıl anlaşılır?

Görünüş, tat ve doku olarak bire bir benziyor: Ayırt etmek imkansız! Sahte süt nasıl anlaşılır?

20.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal adı altında satılan çiğ sütler, sağlık için büyük tehlike oluşturuyor. Çoğu kişinin aklında, ‘Açık süt mü kapalı süt mü tüketilmeli?’ sorusu yer alıyor. Uzmanlar, dışarıda satılan açık sütlere karşı önemli uyarılarda bulundu. Özellikle kapağı açık ve şişesi deforme olmuş ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirttiler. Sokakta satılan ürünlerde çeşitli hileler yapıldığını belirten uzmanlar, bu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Peki, sahte süt nasıl anlaşılır?

Görünüş, tat ve doku olarak bire bir benziyor: Ayırt etmek imkansız! Sahte süt nasıl anlaşılır?

Uzmanlar halk arasında yanıtı merak konusu olan ‘Açık süt mü kapalı süt mü tüketilmeli?’ sorusuna yanıt verdi. Dr. Betül Gürünlü, sokakta satılan ambalajsız çiğ süt ürünlerinde dayanıklılığı artırmak için hileler yapıldığını ve bu sütlerin evde kaynatılma esnasında büyük oranda vitaminin kaybolduğuna dikkat çekerken, orijinal ambalajlı pastörize süt alınmasını tavsiye ediyor.

iStock-671065136

Ciddi sağlık sorunlarına yol açması ile sık sık gündeme gelen sahte alkol konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dr. Gürünlü, “Görünüş, tat ve koku olarak birbirlerine çok benziyor. Kapağı açık, şişesi deforme olmuş, hologramsız, bulanık ve tortu içeren ürünlerden uzak durulmalı.” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Betül Gürünlü; süt başta olmak üzere alkolsüz ve alkollü içeceklerin tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalara değinerek önemli tavsiyelerde bulundu.

iStock-1331816810

UZUN ÖMÜRLÜ KAPALI SÜTLER TERCİH EDİLMELİ

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tüketilmemesini vurgulayan Dr. Betül Gürünlü, sokakta satılan çiğ sütlerin satın alınmaması gerektiğini vurguladı. Sokakta satılan sütlere dayanma süresini uzatmak amacıyla karbonat, soda gibi maddeler katılmış olabileceğinin altını çizdi. Tüketiciye gelene kadar soğuk zincirle satılmadığı için mikroorganizma yükünün artabileceğini belirten Dr. Gürünlü, "Yine evlerde kontrollü ısıtma yapılamadığı için ve hatta kaynatıldığı için sütte vitamin B1, B6, B12, folik asit, vitamin C kaybı, renk ve lezzet değişiklikleri oluyor. Bu nedenlerle her zaman orijinal ambalajlı pastörize veya uzun ömürlü (UHT) sütler alınmalı.” ifadelerini kullandı.

iStock-518843282

SAHTESİNİ GERÇEĞİNDEN AYIRMANIN YOLU YOK!

Zaman zaman gündeme gelen sahte alkole de dikkat çeken Dr. Betül Gürünlü, sahte alkolü gerçek alkolden ayırt etmenin renk, koku açısından bir yolu olmadığını vurguladı. Dr. Betül Gürünlü, “Görünüş, koku ve tat olarak ikisi de birbirine çok benziyor. Yalnızca etil alkolü metil alkolden kimyasal olarak ayırt etmek amacıyla kitler var. Bu kitler yardımıyla sahte alkol gerçeğinden ayırt edebilir. Eğer restoranda alkol alınıyorsa şişenin göz önünde açılması istenmeli. Eğer şişedeki sıvı miktarı belirgin bir şekilde standart düzeyin altındaysa temkinli olmakta fayda var.” dedi.

ETİKETİ YOKSA UZAK DURULMALI

Dr. Betül Gürünlü sahte alkolden etkilenilmemesi için tavsiyelerini şöyle paylaştı:

“Cam şişe dışında şişelenip satılan ürünler, şişenin daha önce kullanıldığına ait izlenim uyandıran ürünler, fiyatı piyasadaki fiyatın çok altında olan ürünler, şişesinde açık hata ve deformasyon bulunduran ürünler, kapağı açık alkol ürünleri, kapağı kapalı gibi görünen fakat daha önce açılmış ve tekrar kapatılmış izlenimi uyandıran ürünler, şişesinin üzerinde hologram bulunmayan ürünler, şişe kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmayan ürünler, şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılan ürünler, kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişesi olan ürünler, şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmayan ürünler, etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmayan ürünler, görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren ürünlerden uzak durulmalı.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş
TIR'ın altına bakınca yıkıldılar! Kahreden kaza ve sonrasında yaşananlar yürek yaktıTIR'ın altına bakınca yıkıldılar! Kahreden kaza ve sonrasında yaşananlar yürek yaktı
Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltıMüge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf! Canlı yayında gözaltı
Anahtar Kelimeler:
süt sahte rakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim

Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim

Zam sonrası çareyi böyle buldular! Drone ile görüntülendi

Zam sonrası çareyi böyle buldular! Drone ile görüntülendi

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

İlginizi Çekebilir

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.