Görünüş, tat ve doku olarak bire bir benziyor: Ayırt etmek imkansız! Sahte süt nasıl anlaşılır?

Uzmanlar halk arasında yanıtı merak konusu olan ‘Açık süt mü kapalı süt mü tüketilmeli?’ sorusuna yanıt verdi. Dr. Betül Gürünlü, sokakta satılan ambalajsız çiğ süt ürünlerinde dayanıklılığı artırmak için hileler yapıldığını ve bu sütlerin evde kaynatılma esnasında büyük oranda vitaminin kaybolduğuna dikkat çekerken, orijinal ambalajlı pastörize süt alınmasını tavsiye ediyor.

Ciddi sağlık sorunlarına yol açması ile sık sık gündeme gelen sahte alkol konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dr. Gürünlü, “Görünüş, tat ve koku olarak birbirlerine çok benziyor. Kapağı açık, şişesi deforme olmuş, hologramsız, bulanık ve tortu içeren ürünlerden uzak durulmalı.” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Betül Gürünlü; süt başta olmak üzere alkolsüz ve alkollü içeceklerin tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalara değinerek önemli tavsiyelerde bulundu.

UZUN ÖMÜRLÜ KAPALI SÜTLER TERCİH EDİLMELİ

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tüketilmemesini vurgulayan Dr. Betül Gürünlü, sokakta satılan çiğ sütlerin satın alınmaması gerektiğini vurguladı. Sokakta satılan sütlere dayanma süresini uzatmak amacıyla karbonat, soda gibi maddeler katılmış olabileceğinin altını çizdi. Tüketiciye gelene kadar soğuk zincirle satılmadığı için mikroorganizma yükünün artabileceğini belirten Dr. Gürünlü, "Yine evlerde kontrollü ısıtma yapılamadığı için ve hatta kaynatıldığı için sütte vitamin B1, B6, B12, folik asit, vitamin C kaybı, renk ve lezzet değişiklikleri oluyor. Bu nedenlerle her zaman orijinal ambalajlı pastörize veya uzun ömürlü (UHT) sütler alınmalı.” ifadelerini kullandı.

SAHTESİNİ GERÇEĞİNDEN AYIRMANIN YOLU YOK!

Zaman zaman gündeme gelen sahte alkole de dikkat çeken Dr. Betül Gürünlü, sahte alkolü gerçek alkolden ayırt etmenin renk, koku açısından bir yolu olmadığını vurguladı. Dr. Betül Gürünlü, “Görünüş, koku ve tat olarak ikisi de birbirine çok benziyor. Yalnızca etil alkolü metil alkolden kimyasal olarak ayırt etmek amacıyla kitler var. Bu kitler yardımıyla sahte alkol gerçeğinden ayırt edebilir. Eğer restoranda alkol alınıyorsa şişenin göz önünde açılması istenmeli. Eğer şişedeki sıvı miktarı belirgin bir şekilde standart düzeyin altındaysa temkinli olmakta fayda var.” dedi.

ETİKETİ YOKSA UZAK DURULMALI

Dr. Betül Gürünlü sahte alkolden etkilenilmemesi için tavsiyelerini şöyle paylaştı:

“Cam şişe dışında şişelenip satılan ürünler, şişenin daha önce kullanıldığına ait izlenim uyandıran ürünler, fiyatı piyasadaki fiyatın çok altında olan ürünler, şişesinde açık hata ve deformasyon bulunduran ürünler, kapağı açık alkol ürünleri, kapağı kapalı gibi görünen fakat daha önce açılmış ve tekrar kapatılmış izlenimi uyandıran ürünler, şişesinin üzerinde hologram bulunmayan ürünler, şişe kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmayan ürünler, şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılan ürünler, kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişesi olan ürünler, şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmayan ürünler, etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmayan ürünler, görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren ürünlerden uzak durulmalı.”



