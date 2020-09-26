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Görünüşe göre bu telefon baya mini olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

Apple, Ekim ayının ikinci haftasında yeni iPhone modellerini sergileyeceği etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri sergilenecek. Ana modellerde ikili kamera kurulumu yer alacak derken, bugün ilginç bir sızıntı ortaya çıktı.

Görünüşe göre bu telefon baya mini olacak

Cupertinolu teknoloji devi bu yıl sadece ikili kamera kurulumuna mini modelinde yer verecek. Ana ve Pro modellerde üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ancak mini ve ana modelde LCD ekran yer alacakken, Pro modellerde OLED panele yer verilecek. Bu yüzden Pro modellerin fiyatları 200-300 dolar daha pahalı olacak.

En tepe modeli satın alsanız bile kutu içeriğinden maalesef ki şarj adaptörü ve 3.5mm kulaklık çıkmayacak. Apple bu sayede maliyeti düşürecek. Tüm modellerde dünyanın en güçlü mobil işlemcisi olan Apple A14 yonga setini kullanacak olan Apple, performans konusunda Android cephesindeki tüm rakiplerinden daha iyi olacak.

Türkiye’de uyguladığı yüksek fiyat politikasına bu yılda da devam edecek olan Apple, muhtemelen yeni modellerini 7.999 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Pro modeller ise 13.000 TL’yi çok rahat bir şekilde görecek.

Kutusundan iOS14 ile çıkacak olan yeni modeller muhtemelen koronavirüs salgınından dolayı 2021’in ilk ışıklarında Türkiye’e olacak.

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