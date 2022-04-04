Görünüşü oldukça tuhaf! Bilim insanları, insan vücuduna girebilmesi için geliştirdi

Slime, son yıllarda özellikle de çocukların etkisiyle eğlence amaçlı kullanıldı. Birçok aile, çocuklarının etkisiyle Slime nasıl yapılır öğrenmeye, daha sonra evde slime yapmaya başladı. Ancak slime ismi, bu kez bilim insanlarının yaptığı oldukça tuhaf bir madde ile gündeme geldi; manyetik robot slime ile.

SİNDİRİM SİSTEMİNDE KULLANILABİLECEK

Bilim insanları, oldukça tuhaf görünen bir "manyetik robot slime" geliştirdi. Bu slime, insan sindirim sistemlerinde kullanılabilecek. Garip robotik varlığın insan vücudundaki dar geçitlerde gezinmek için kullanılması ve muhtemelen de yanlışlıkla yutulmuş nesneleri toplaması umuluyor.

Robot, Hong Kong Çin Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapıldı. Manyetik robot slime'ı yapmak için güçlü neodimyum mıknatısları, boraks ile karıştırıldı. Robotu çevreleyen bir silikon bileşiği ise slime’ın insan vücudu için zehirleyici etkilerinin olmamasını sağladı.

PİLİ ÇIKARMAYI BAŞARDI

Robota dair yapılan testlerden birinde ise araştırma ekibinin, bir mide modelinin içerisinde bulunan pili başarıyla çıkardığı aktarıldı.

Manyetik robot slime'ın görüntüsü kesinlikle hoş görünmüyor. Ancak yaptıkları oldukça önemli görünüyor.

"AHTAPOT KOLU GİBİ YUVARLAYABİLİRSİNİZ"

Advanced Functional Materials dergisinde yayınlanan makalenin yazarı olan Li Zhang, New Scientist'e “Önce onu çok büyük ölçüde uzatabilirsiniz, böylece bir sıvı gibi görünebilir. Ardından bir şeyi taşımak için ahtapot kolu gibi yuvarlayabilirsiniz.” dedi.

Zhang, gelecekte slime'ın otonom olarak çalıştırılabileceğini umuyor.



