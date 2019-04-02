Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Antalya’nın Aksu ilçesinden geçmekten olan Aksu Çayı içerisinde siyah bir balık türünün olduğunun gören avcılar durumu hemen Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler balığın nesli tükenmekte olan ve dünyada 700 adet kaldığı tahmin edilen Akdeniz foku olduğuna karar verdi. Bunun üzerine durum Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

'Dünyada 600-700 tane kaldı'

Ekipler Akdeniz foku hakkında daha fazla bilgi toplamak için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’ndan yardım aldı.

İhbar üzerine hemen fokun görüldüğü alana gelen Prof. Dr. Gökoğlu, hayvanı vatandaşların yardımı ile küçük balıkçı teknesinin üzerine çıkarak yaklaşık 30 dakika incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Gökoğlu Akdeniz fokunun yeni doğmuş olabileceğini belirterek annesinin sütten kesmiş olabileceğini kaydetti.

Çayda Akdeniz foku olduğunu öğrenen meraklı vatandaşlar ise çay üzerine gelerek bir yandan fotoğraf çekip diğer yandan da Akdeniz fokunu görme şansı buldu.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz fokunun canlı ve sağlığının yerinde olduğuna karar vererek fokun çay içerisinde kalması gerektiğini aksi durumda kurtarılma esnasında kendisine zarar verilebileceğini belirtti.

Fok hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şunları söyledi:

"İhbar aldık. Buraya geldik. Doğa güzelliklerini sunmaya devam ediyor. Şu anda denizden 7 kilometre içerideyiz.

Bir Akdeniz foku var. Daha bu senenin yavrusu. Sütten yeni kesilmiş. Aksu Çayı'na sığınmış. Burada beslenmeye çalışıyor.

Zaman zaman su üzerine çıkıyor. Dünyada toplam sayısı 600-700 tane kaldı. Akdeniz’in hemen dibinde biyolojik zenginliğimizi görüyoruz. İnsanlar ile çok çabuk bağ kurar. Fazla yaklaşmamak gerekir.