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Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ağlara takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kırklareli'nde ise bir evin bahçe kapısında parmaklıklar üzerindeki kıvrımlara sıkışan yılan, itfaiye tarafından kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

Gölköy Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan ağlara yılanın sıkıştığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yılan, doğaya bırakıldı.

BİR YILAN HABERİ DE KIRKLARELİ'NDEN

BİR YILAN HABERİ DE KIRKLARELİ'NDEN
Kırklareli'nde bir evin bahçe giriş kapısının demir parmaklıkları üzerindeki kıvrımlara yılanın sıkıştığını gören ev sahibi, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, yılanı kurtardı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, boş arazide doğal ortamına salındı. (AA-DHA)
İşte objektiflere yansıyan o anlar...
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yılan itfaiye

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