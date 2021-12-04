“Görüş Ayrılıklarımız Üzerinde Çalışıyoruz”

Başkent Washington, 9-10 Aralık’ta sanal ortamda düzenlenecek Demokrasi Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak ancak davetli ülkeler listesinde Türkiye yer almıyor.

İsveç’in başkenti Stockholm’deki temasları kapsamında Euronews’dan Efi Koutsokosta’nın sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Koutsokosta’nın iki NATO müttefiki Türkiye ve Macaristan’ın zirveye katılmayacağını hatırlatması üzerine, Demokrasi Zirvesi’nin, içeriden ya da dışarıdan tehdit altındaki demokrasileri yenilemek ve canlandırmakla ilgili olduğunu söyledi.

Kendi içinde demokrasiyi yenilemek ve bunu yapmak için somut önlemler almak üzere ülkeleri sanal olarak bir araya getirdiklerini vurgulayan Blinken, “Aynı zamanda dünya genelinde zorluklar yaşayan demokrasileri nasıl daha fazla destekleyebileceğimize de bakıyoruz’’ diye konuştu.

“Şu anda gördüğümüz şey maalesef bir tür demokratik gerileme. Son 10 yılda Avrupa da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde demokrasilerde gerileme oldu. Sonuç olarak, zamanımızın en büyük zorluklarından ve çatışmalarından biri, otokrasiler ve demokrasiler arasında ve demokrasiler halkları için gerçek çözümler sunabilecekleri ve üretebileceklerini göstermelidir. Bu zirvenin konusu budur’’ değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, “Türk-Amerikan ilişkileri hala tüm zamanların en düşük seviyesinde mi? Bir şey değişti mi?” şeklindeki soruyaysa “Türkiye ile çok önemli bir ilişkimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki. Ayrıca görüş ayrılıklarımız olduğu da bir sır değil, ancak bunlar üzerinde çalışıyoruz. Birçok alanda işbirliğini derinleştirmek için de çalışıyoruz” diye yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’yla görüştüğünü hatırlatan Blinken, “Başkan Joe Biden da birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüş ayrılıklarımız üzerinde çalışmaya ve NATO üyeleri olarak sahip olduğumuz ittifakı güçlendirmeye kararlıyız” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Gerçekten Rusya'nın şu anda Avrupa ve Batı için en büyük tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna da, “Geçmişte gerçekleştirdiği bazı eylemlerin yanı sıra Ukrayna'da gördüğümüz tehditkar eylemleri de dahil olmak üzere yaptıklarıyla gerçek bir sorun teşkil ediyor’’ diye yanıt verdi.

“Böyle olması gerekmiyor ve olmamalı” diyen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söylediği “İlişkide daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik olmasını memnuniyetle karşılarız, ancak saldırganlık eylemleri ters teper” sözünü hatırlatarak, iki ülke çıkarlarının örtüştüğü bölgelerde birlikte çalıştıklarına da vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede, İran'dan ve İran'ın nükleer bir silaha sahip olmadığını görme konusundaki ortak çıkarlardan bahsettiklerini dile getiren Blinken, Viyana'daki müzakere sürecine de değindi ve “Bu görüşmelerde Çin'in yanı sıra Avrupalı ortaklarla da birlikte çalışıyoruz” dedi.

Blinken, Kafkaslar'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununu kalıcı bir şekilde çözmek için Rusya’yla birlikte çalıştıklarını söyledi.

İki ülkenin, ortak çıkarlarına uygun olan konular üzerinde birlikte çalışması gerektiğini düşünen Blinken, “Ukrayna'ya karşı artan saldırganlık bunu çok ama çok zorlaştırıyor”dedi.

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