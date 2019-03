GÖRÜŞ - Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama

Nihai anlaşmanın her halükarda zor ve sancılı olacağı kesin. İki taraf da anlaşmadan memnun olmayacak ancak NATO’nun Balkanlardaki genişlemesini tamamlaması için Kosova’nın uluslararası ortamda tanınması gerekiyor. Karadağ'ın NATO’ya alınması ve bir deniz üssü kurulması, Arnavutluk'un NATO üyesi olması ve bir hava üssü kurulması, Yunanistan ve Makedonya’nın anlaşması ve hemen ardından Makedonya’nın NATO’ya alınması aynı sürecin halkaları olarak değerlendirilebilir. NATO'nun Kosova’daki varlığına ve ABD’nin bölgedeki büyük üssüne rağmen NATO üyelerinin bazılarının Kosova’yı devlet olarak tanımamasından dolayı, ittifak, kurum olarak Kosova’yı devlet olarak tanımıyor. Dolayısıyla Kosova’nın Sırbistan tarafından tanınması, hem AB hem de NATO ülkelerinin Kosovayı tanımasının yolunu açacak.

- Anlaşmaya parlamento onayı gerekiyor

Her ne kadar bu anlaşmanın gecikmiş olduğu ve bir an önce yapılması gerektiği söylense de hiç kimse bunun, mevcut şartlarda nasıl olacağını tahmin edemiyor. AB, parlamento seçimlerinden önce bu sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğini zira yeni seçimlerle şartların değişebileceğini belirtirken, ABD’de aynı şekilde bir an önce müzakerelerin sonuçlandırılması çağrısında bulunuyor. Öte yandan nihai anlaşmanın daha önce Brüksel’de imzalanması beklenirken, artık Washington’da imzalanacağı kesinlik kazanmış durumda.