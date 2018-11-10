İSTANBUL (AA) -CENGİZ TOMAR- Daha önce Anadolu Ajansı Analiz sayfalarında yayımlanan “Şark usulü Game of Thrones” [1] ve “Şark usulü Game of Thrones’ta ikinci perde” [2] adlı iki yazımızda, özellikle 2017’den bu yana Ortadoğu’nun Türkiye, Mısır ve İran ile birlikte dört pivot ülkesinden biri olan Suudi Arabistan’ın hanedan yapısında meydana gelen değişimin bütün bölgeyi etkileyecek tebeddülât ve tahavvülâta gebe olduğunu ifade edeli çok olmadı. Nitekim kısa zaman içinde bu değişimler bir bir ortaya çıkarken, 2 Ekim’de Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hunharca katledilmesi ve Türkiye’nin olayı ısrarla takip etmesiyle birlikte, şark usulü “Game of Thrones”ta yeni sezon başlamış görünüyor. Öncelikle bölgenin nev’i şahsına münhasır yapısıyla en kapalı ülkelerinden olan, finansal açıdan tüm Arap dünyasının, mezhebi açıdan ise Körfez ve selefi akımların lideri olan Suudi Arabistan, bu zaviyeden bakıldığında Ortadoğu ve İslam dünyasında ağırlığı yadsınamaz bir ülke. Kral Abdullah’ın ardından 2015 yılında 79 yaşında tahta çıkan ve krallığın kurucusu Abdülaziz’in oğullarından olan mevcut kral Selman, bilim-kurgu filmlerinden çıkmış gibi beyaz küre etrafındaki fotoğrafla hepimizin hafızasına nakşedilmiş Trump’ın meşhur Ortadoğu seferinin ardından, o zamana kadar yatay seyreden ve kurucu kral Abdülaziz’in oldukça yaşlı oğulları arasından kral seçilme geleneğini değiştirip, yakın dönem Suud hanedan tarihinde görmediğimiz bir şekilde, otuzlu yaşlardaki oğlu Muhammed bin Selman’ı veliaht tayin ederek kendi hanedanını kurdu. Bu değişiklik yapılırken ise ABD’nin hanedan içindeki en iyi müttefiklerinden, çok tecrübeli eski içişleri bakanı Muhammed bin Nayif elimine edildi.

- Muhammed bin Selman’ın sicili 2030 vizyonunun planlayıcısı, reformcu bir lider olarak piyasaya sunulan Muhammed bin Selman’ın müdahil olduğu dış politik konularda pek başarılı olamadığı efkâr-ı umumide kabul görmüş durumda. Yemen’de milyarlarca dolar harcayan Suudi Arabistan, Husîlere karşı başarılı olamadığı gibi, ülkede binlerce insanın açlık ve kolerayla karşı karşıya bırakan bir insani felakete sebep olmakla suçlanıyor. Çok gürültü koparılan ve Türkiye’nin destek çıktığı Katar sorununda da Suudi Arabistan herhangi bir sonuç elde edebilmiş değil. Dahilde de kadınların araba kullanabilmesi, ahlak polisinin rolünün azaltılması, kadınların sinema ve maçlara gidebilmesi ve benzeri birkaç kozmetik reform(!)dan başka bir ilerleme sağlanabilmiş değil henüz. Geçen yıl bu günlerde Ritz Carlton hadisesi olarak bilinen olayda, Ulusal Muhafızlar bakanı Mut’ib bin Abdullah ile hanedanın kasası konumundaki Suudi “tycoon”u Velid bin Talal gibi pek çok iş adamını yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı. Ortadoğu’dan başka hiçbir yerde benzerine rastlanmayan eksantrik diğer bir olayda da Lübnan başbakanı Saad el-Hariri, Riyad’da bir müddet rehin alınıp istifa ettirilmiş, ardından Mısır, Fransa ve Kıbrıs yoluyla havadan Lübnan’a tekrar başbakan olarak dönmüştü. Bu hadise de genç prensin kısa sürede oluşturduğu kabarık sabıka dosyasına ilave edilmişti. İsrail ile iyi ilişkiler ve ABD destekli “Yüzyılın Anlaşması” projesiyle, İslam dünyasının Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kutsal (harem) kenti olan Kudüs’ten Filistinlilerin tamamen sökülerek İsrail’e başkent yapılması planında, müstakbel hâdimü’l-Haremeyn’in rolü de prensin İslam dünyasındaki prestijini sarsıyor. Fakat Cemal Kaşıkçı’nın filmlerdekine benzer bir barbarlıkla katledilmesine uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler, bütün bu hadislere tüy dikmiş görünüyor.