(görüşmeden görüntü) HACCA GİTMEK İÇİN BİSİKLETLE LONDRA'DAN YOLA ÇIKAN GRUP ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

\u0130stanbul DHA- CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, hacca gitmek i\u00e7in Londra'dan yola \u00e7\u0131kan bisikletli grupla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \nErdo\u011fan'\u0131n bisikletli 9 ki\u015fiyi Dolmabah\u00e7e Ofisi'nde a\u011f\u0131rlad\u0131. G\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNERG\u00fczelli\u011fiyle b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor! Me\u011fer \u00f6yle s\u0131rlar\u0131 varm\u0131\u015f ki...Bir anda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131, metrelerce y\u00fckseldiEski komandolar K\u0131z\u0131lcahamam kamp\u0131nda bir araya geldi
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