“Görüşmeler Sert Geçiyor Ama İlerleme Sağlıyoruz”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde bir aydır devam eden savaşı sona erdirmek için Rusya’yla yapılan barış görüşmelerinin sert ve bazen “çatışmalı” bir ortamda geçtiğini ancak “adım adım ileriye doğru yol aldıklarını” söyledi.

Zelenski Çarşamba gününün ilk saatlerinde yayınladığı video mesajında, kuşatma altındaki Mariupol’da 100 bin kişinin gıda, su ya da ilaçlara erişimin olmadığı insanlık dışı koşullarda yaşadığını belirtti.

Rus ve Ukraynalı müzakereciler düzenli olarak görüşmeler yapıyor ancak iki taraf da herhangi bir anlaşmanın daha çok uzak olduğu mesajını veriyor.

Zelenski, “Rusya’yı barış yolunda ilerlemeye teşvik etmek için farklı düzeylerde çalışmaya devam ediyoruz. Ukraynalı temsilciler çevrimiçi olarak her gün yapılan görüşmelere katılıyor. Çok zor, bazen çatışmalı geçiyor ama adım adım ileriye doğru yol alıyoruz” diye konuştu.

Ukrayna lideri ayrıca, Rus güçleri Mariupol’a saldırarak kentten sivillerin tahliye edilmesi girişimlerini engellemekle suçladı.

Volodimir Zelenski, “Bugün itibariyle kentte tamamen abluka altında, gıda, su ve ilaçsız, sürekli bombalamaya maruz kaldıkları insanlık dışı koşullarda yaşayan 100 bin civarında kişi var” dedi.

Amerikalı yetkili: “Rusya’nın muharebe gücü düşüyor”

Öte yandan Amerikalı üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’daki muharebe gücünün saldırıların başlamasından bu yana ilk kez işgal öncesi seviyelerin yüzde 90’ının altına düştüğünü söyledi. Yetkili, Rus askeri teçhizatı ve ordusundaki giderek artan ağır kayıplara işaret etti.

ABD, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgalden önce Ukrayna çevresinde 150 binin üzerinde asker ve tam kapsamlı bir saldırı için yetecek boyutta uçaklar, zırhlı araçlar, tanklar ve diğer askeri ekipman yığdığı tahmininde bulunmuştu.

İsminin açıklanmaması koşuluyla gazetecilere konuşan yetkili, “İlk kez yüzde 90’ın biraz altına inmiş olabilirler” dedi.

Rus güçler savaşın başlamasından bu yana geçen yaklaşık bir ayda hala büyük bir kenti ele geçirebilmiş değil ve neredeyse tüm cephelerde ilerleyişleri Ukrayna güçleri tarafından durdurulmuş durumda. Moskova bunun yerine kentleri top ateşi, füze ve bombalarla hedef alma yoluna gitti. Rusya savaşta sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddediyor.

Bombardımanın büyük çoğunluğu güneydoğudaki Mariupol kentine odaklanmış durumda. Üst düzey Amerikalı yetkili, Rus donanma güçlerinin muhtemelen son 24 saat içinde Mariupol’a Azov Denizi’nden ateş açtığını kaydetti. Yetkili, “Dün durum böyle değildi” dedi.

Rusya en son 2 Mart’ta 498 askerin öldüğü, 1597’sinin de yaralandığı açıklamasından bu yana ordudaki kayıplara ilişkin resmi bir güncelleme yapmadı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Jake Sullivan, Ruslar’ın kayıplarının binler seviyesinde olduğunu söyledi ancak net rakam vermedi.

