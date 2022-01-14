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  4. "Görüşmeler Sonuçsuz Kalırsa Askeri Yola Başvurabiliriz"

"Görüşmeler Sonuçsuz Kalırsa Askeri Yola Başvurabiliriz"

14.01.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Batılı ülkeler arasındaki güvenlik görüşmelerinin başarısız olması durumunda ülkesinin vereceği olası yanıtlardan birinin askeri seçenekleri içereceğini söyledi

Cuma günü Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Batılı ülkeler arasındaki güvenlik görüşmelerinin başarısız olması durumunda ülkesinin vereceği olası yanıtlardan birinin askeri seçenekleri içereceğini söyledi.

Rusya, ABD ve NATO'dan bir dizi güvenlik garatisi talep ediyor ve getirdiği önerilere gelecek hafta yazılı yanıt beklediğini kaydediyor.

"Rusya görüşmelerin başlayacağından umutlu, ama bu ABD'nin önerilerimize vereceği yanıta bağlı"

Lavrov, Rusya'nın ABD'yle bu hafta yürüttüğü bir dizi görüşme sonrasında da müzakerelere yeniden başlanmasının beklendiğini, ancak bunun, Washington'un Moskova'nın ortaya koyduğu önerilere verecek yanıtına bağlı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'yla ilgili gerginlikleri bahane olarak kullanarak ABD ve NATO'nun önümüzdeki aylarda Rusya yakınına asker yığmaya başlayabileceğine inanmaları için ellerinde gerekçeler bulunduğunu kaydetti.

Lavrov ayrıca İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya zorlayanların bu iki ülkenin egemenliğine saygıları olmadığını ifade etti.

Rusya'nın Avrupa'da güvenliğe ilişkin çıkmazı karşılıklı saygı ve çıkar dengesi ilkeleri çerçevesinde çözmek istediğini belirten Lavrov, Batı'nın Rusya'nın güvenlik önerilerini reddetmesi durumunda Moskova'nın elinde bazı seçenekler olduğunu vurguladı.

ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik taleplerine vereceği yanıtı sonsuza kadar beklemek gibi bir niyetleri olmadığını ifade eden Lavrov, her öneriye yazılı yanıt beklediklerinin altını çizdi.

Rusya'nın bir numaralı diplomatı, yıllık basın toplantısında, Moskova'nın gerekçeli açıklamalarla her bir önerisinin neden işe yarayıp yaramayacağına ilişkin ayrıntı görmek istediğini söyledi. Lavrov, buradaki kilit unsurun, her yanıtın yazılı olmasında saklı olduğunu kaydetti.

Rus Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in önerilere madde madde yanıt aldıktan ve Batı'dan karşı öneriler geldikten sonra bir karara varabileceğini bildirdi.

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