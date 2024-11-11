Görüşmeleri basına damga vurdu! "Savaşı hemen bitiririm" diyen Trump ilk talimatlarını verdi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ilk diplomatik temaslarına hızlı başladı. İddiaya göre Trump, Joe Biden yönetimine, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes çabalarının ilerlemesi yönünde mesajını iletti. Putin'le görüşmesinde ise gerginliği düşürme çağrısı yaptı.
The Washington Post'un, Putin-Trump görüşmesi hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.
ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.
Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.
Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.
Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.
Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD başkanı seçilen Trump’ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı belirtildi.
Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein’ın iki tarafın da anlaşmaya varabileceğinden, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara ve İsrail'in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılara son vereceğinden emin olduğunu söyledi.
Yedioth Ahronot gazetesi ismini paylaşmadığı İsrail'deki siyasi yetkililere dayandırdığı haberinde ise "(Lübnan ile) ateşkes olasılığının da tartışıldığını" öne sürdü.
Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, İsrail’in Gazze ve Lübnan’da devam eden saldırılarını görüşmek üzere ABD Başkanı Biden ile salı günü Beyaz Saray’da bir araya geleceği belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile son birkaç günde önemli 3 görüşme gerçekleştirdiğini belirtmişti.
Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı ABD basını tarafından da duyurulan Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.