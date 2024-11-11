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Görüşmeleri basına damga vurdu! "Savaşı hemen bitiririm" diyen Trump ilk talimatlarını verdi

11.11.2024 09:55
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ABD'de Donald Trump'ın yeni dönemi şimdiden başladı! Seçilmiş başkan Trump ilk talimatlarını verdi bile. Trump, devam eden Rusya-Ukrayna ve İsrail-Hizbullah savaşları hakkında liderlerle art arda temaslar gerçekleştirdi. Seçilmesi durumunda Rusya-Ukrayna savaşını "hemen" bitireceğini öne süren Trump'ın Rusya lideri Putin'e verdiği gözdağı niteliğindeki mesaj dikkat çekiciydi. Bir de Biden yönetimine Hizbullah talimatı iletildi.

Görüşmeleri basına damga vurdu! "Savaşı hemen bitiririm" diyen Trump ilk talimatlarını verdi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ilk diplomatik temaslarına hızlı başladı. İddiaya göre Trump, Joe Biden yönetimine, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes çabalarının ilerlemesi yönünde mesajını iletti. Putin'le görüşmesinde ise gerginliği düşürme çağrısı yaptı.

PUTİN'E GÖZDAĞI: AVRUPA'DA ÖNEMLİ BİR ASKERİ MEVCUDİYETİMİZ VAR

The Washington Post'un, Putin-Trump görüşmesi hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

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ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.

Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.

İSRAİL BASINI: TRUMP, İSRAİL-HİZBULLAH ATEŞKESİ İÇİN BİDEN YÖNETİMİNE MESAJ İLETTİ

Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD başkanı seçilen Trump’ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı belirtildi.

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Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein’ın iki tarafın da anlaşmaya varabileceğinden, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara ve İsrail'in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılara son vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Yedioth Ahronot gazetesi ismini paylaşmadığı İsrail'deki siyasi yetkililere dayandırdığı haberinde ise "(Lübnan ile) ateşkes olasılığının da tartışıldığını" öne sürdü.

BIDEN, İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE SALI GÜNÜ BEYAZ SARAY’DA GÖRÜŞECEK

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, İsrail’in Gazze ve Lübnan’da devam eden saldırılarını görüşmek üzere ABD Başkanı Biden ile salı günü Beyaz Saray’da bir araya geleceği belirtildi.

NETANYAHU, SON GÜNLERDE TRUMP İLE 3 GÖRÜŞME YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile son birkaç günde önemli 3 görüşme gerçekleştirdiğini belirtmişti.

TRUMP, OCAKTA GÖREVE BAŞLAYACAK

Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı ABD basını tarafından da duyurulan Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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