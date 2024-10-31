Görüşmeleri gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca, Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı

Ahmet Mahmut Ünlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı eleştirmiş ve "'Son teröriste kadar öldüreceğim' dedin. Şimdi ilk teröriste 'gel de başıma geç' diyor" demişti.

ELEŞTİRİ VİDEOLARINI SİLDİ

Ünlü'nün bu çıkışı dikkat çekmiş ve gündem olmuştu. Daha sonra eleştiri videosunun ise her yerden silindiği görüldü. Ünlü'nün bu hamlesi kafalarda soru işareti yaratırken, ortaya çıkan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü.

ÇAKICI İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA BAHÇELİ'YE DESTEK VERDİ

Ahmet Mahmut Ünlü'nün Alaattin Çakıcı'yı ziyaret ettiği video ortaya çıktı. Ziyaretin ardından ise Ünlü'nün sosyal medya hesabından Bahçeli'ye destek veren bir paylaşımda bulundu.

CÜBBELİ AHMET, ÇAKICI'NIN ELİNİ ÖPMEYE ÇALIŞTI

Yaşanan gelişmenin ardından sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler gündem oldu. Bahsi geçen görüntülerde Ünlü'nün, Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştığı görüldü. Çakıcı'nın ise bunu engellediği videoya yansıdı.