Görüşmeleri gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca, Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı

Ahmet Mahmut Ünlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı eleştirmiş ve "'Son teröriste kadar öldüreceğim' dedin. Şimdi ilk teröriste 'gel de başıma geç' diyor" demişti.
Ünlü'nün bu çıkışı dikkat çekmiş ve gündem olmuştu. Daha sonra eleştiri videosunun ise her yerden silindiği görüldü. Ünlü'nün bu hamlesi kafalarda soru işareti yaratırken, ortaya çıkan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü.
Ahmet Mahmut Ünlü'nün Alaattin Çakıcı'yı ziyaret ettiği video ortaya çıktı. Ziyaretin ardından ise Ünlü'nün sosyal medya hesabından Bahçeli'ye destek veren bir paylaşımda bulundu.
Yaşanan gelişmenin ardından sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler gündem oldu. Bahsi geçen görüntülerde Ünlü'nün, Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştığı görüldü. Çakıcı'nın ise bunu engellediği videoya yansıdı.