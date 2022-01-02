HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görüşmelerine izin vermeyen sevgilisinin babasına kızdı! Benzin döküp samanlarını yaktı

Görüşmelerine izin vermeyen sevgilisinin babasına kızdı! Benzin döküp samanlarını yaktı

02.01.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Sezer Bardan (19), görüşmelerine izin vermeyen sevgilisinin babası Fatih Durmaz'a ait depodaki saman balyalarını ateşe vererek yaktı. Tutuklanan şüphelinin daha önce de Durmaz'la tartıştığı ortaya çıktı.

Görüşmelerine izin vermeyen sevgilisinin babasına kızdı! Benzin döküp samanlarını yaktı

Çivril ilçesi, Yamanlar Mahallesi'nde 25 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında çiftçilik yapan Fatih Durmaz'a ait depoda çıkan yangında 1400 adet saman balyası yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depoda 60 bin liralık zarar oluştu. Çivril Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelemeler sonucu yangının kasten çıkarıldığını tespit etti.

22

GÜVENLİK KAMERASI İLE TESPİT EDİLDİ

Ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden yangını Fatih Durmaz'ın kızının sevgilisi Sezer Bardan'ın çıkardığını belirledi. Görüntülerde, Sezer Bardan'ın saman balyalarına benzin dökerek ateş verdiği anlar yer aldı. Ayrıca Bardan'ın bir akaryakıt istasyonundan benzin alması da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TUTUKLANDI

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sezer Bardan'ı yakalamak için dün adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Bardan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Fatih Durmaz ile Sezer Bardan'ın daha önceden tartıştıkları belirtildi. Durmaz'ın kızı ile Bardan'ın görüşmelerine izin vermediği, Bardan'ın bu duruma kızıp yangın çıkarttığı öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü! Olayların sebebi koyun otlatma çıktıİki kardeş 23 gün arayla öldürüldü! Olayların sebebi koyun otlatma çıktı
Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kızın babası haklıymış. Bu hayduta kız mı verilir?

En Çok Okunan Haberler

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Trafik kazalarında mağdur olmamak için dikkat! O limit değişti

Trafik kazalarında mağdur olmamak için dikkat! O limit değişti

"Önerim" diyerek duyurdu: Kendilerine bolca zincir ve kilit depolansınlar

"Önerim" diyerek duyurdu: Kendilerine bolca zincir ve kilit depolansınlar

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.