Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'nin kuzeyinden terör unsurlarının tamamen sökülüp atılması gerektiğini belirterek,"ABD diretiyor, önce 'askerlerimiz çekilecek' dedi. Şu anda görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor." dedi.
Destici, partisinin genel merkezinde vekil imamları kabul ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Daha sonra gündeme ilişkin açıklamada bulunan Destici, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, 7 Şubat Perşembe günü "Doğu Türkistan'da Ceza Kampları ve Gulca Katliamı" paneli düzenleyeceklerini belirtti.
Son 3 yılda Türkiye'nin terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele stratejisi geliştirdiğine ve teröre ağır darbe vurulduğuna dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:
"Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan İdlib operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı ve en nihayetinde Afrin zaferiyle ile sonuçlandı. Bu yetmedi şimdi Fırat'ın doğusu meselesi var, Kuzey Irak meselesi var. Dolayısıyla buradaki terör unsurlarının da tamamen sökülüp atılması gerekiyor. ABD diretiyor, önce 'askerlerimiz çekilecek' dedi. Şu anda görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor. Sadece askerlerini Kuzey Irak'a kaydırıyor, çünkü asıl hesabı orada."
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "(Suriye'nin kuzeyi) Terör unsurlarının tamamen sökülüp atılması gerekiyor. ABD diretiyor, önce 'askerlerimiz çekilecek' dedi. Şu anda görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor"
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