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Gösteri sırasında kriz geçiren sirk kaplanı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2018 20:28 | Son Güncelleme

Rusya'da bir sirkte yaşanan olayda, gösteri kaplanı kriz geçirdi. Korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Rusya'nın Magnitogorsk şehrinde bir sirkte yaşanan olayda, gösteri kaplanı kriz geçirdi. Performans sergilediği sırada bir anda kriz geçirmeye başlayan kaplan korku dolu bakışların arasında titremeye başladı. İşte o korku dolu anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Magnitogorsk

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