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Gösteri yapmadan dağıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:27 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir grup servis şoförü sorunlarını dile getirmek için toplandıkları alanda yetkililerin araya girmesiyle gösteri yapmadan dağıldı.Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesinde 60 servis aracı ile yaklaşık 100 servis şoförü sorunlarını dile getirmek için toplandı.

Gösteri yapmadan dağıldılar

Sivas’ta bir grup servis şoförü sorunlarını dile getirmek için toplandıkları alanda yetkililerin araya girmesiyle gösteri yapmadan dağıldı.
Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesinde 60 servis aracı ile yaklaşık 100 servis şoförü sorunlarını dile getirmek için toplandı. Korsan servisçiler, Halk otobüslerinin ücretsiz öğrenci taşıdığı ve servis yönetmeliğinin ağır olduğu gibi sorunları dile getirmek için eylem yapmaya hazırlanan servisçiler polis ve Şoförler Odası Başkanı Şaban Yalman’ın araya girmesi ile planladıkları gösteri ve basın açıklamasına başlamadı. Polis ekiplerinin ve Şoförler Odası Başkanının telkinleri ile servisçiler sorunlarının çözüleceği vaadiyle gösteri yapmadan dağıldılar.
“Sorunları çözeceğiz”
Servisçiler adına konuşan Sivas Şoförler Odası Başkanı Şaban Yalman, servisçilerin yaşadığı sorunlarını çözeceklerini belirterek, “ Burada servisçi arkadaşlarımızın toplanması herhangi bir eylem amaçlı değil ama bunu düşünemediklerinden dolayı, burada biz görüşelim, dertlerimizi anlatalım. Yetkililer duysun diye bir düşünce içerisinde toplanmışlar. Art niyet yoktur. Biz arkadaşlarımızla görüştük. Şuan itibariyle de arkadaşlarımız gittiler, işlerinin başına döndüler. Bir sıkıntı yoktur. Zaten Vali Beyle görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu sıkıntıların hepsini bir anda çözme şansımız yoktur. Elbette ki kanunlar çerçevesinde. Herhangi olay gibi görünmemesi gerekiyor. Sadece arkadaşların bunun bir olay gibi yansıtılacağını düşünmemekten dolayı kaynaklandı. Kanunlar çerçevesinde belirlenmiş bir yönetmelik var. Yönetmeliğin ağırlığından bahsediliyor. Bir tane halk otobüsünün güzergâhtan servis yaptığı şikayetleri var. Bunu da arkadaşlarımızla da görüşeceğiz. O konuda sıkıntı yok. Onu hallederiz ama kanunlar çerçevesinde ne yapılabilir, Vali Beyle, İl Emniyet Müdürümüzle, Milli Eğitim Müdürümüzle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu şekilde çözeceğimizin kanaatindeyim. Herhangi bir sorun yoktur” dedi.

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