HABER

Göstericiler Bahreyn’in Irak Büyükelçiliğine girerek Filistin bayrağı astı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

ABD’nin Filistin’e 50 milyar dolarlık yatırımı öngören İsrail-Filistin barış planının görüşüldüğü Bahreyn’de Bahreyn Dışişleri Bakanının “İsrail ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” sözleri üzerine protestocular Irak Büyükelçiliğini bastı.ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner’in hazırladığı, Suudi Arabistan, körfez ülkeleri ve uluslararası finans kurumlarının katıldığı Bahreyn’deki çalıştayı ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife’nin bir İsrail gazetesine verdiği röportajda, "İsrail’in varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğuna inanıyoruz ve İsrail ile barış istiyoruz" sözleri protesto edildi.

ABD’nin Filistin’e 50 milyar dolarlık yatırımı öngören İsrail-Filistin barış planının görüşüldüğü Bahreyn’de Bahreyn Dışişleri Bakanının “İsrail ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” sözleri üzerine protestocular Irak Büyükelçiliğini bastı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner’in hazırladığı, Suudi Arabistan, körfez ülkeleri ve uluslararası finans kurumlarının katıldığı Bahreyn’deki çalıştayı ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife’nin bir İsrail gazetesine verdiği röportajda, "İsrail’in varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğuna inanıyoruz ve İsrail ile barış istiyoruz" sözleri protesto edildi. Yaklaşık 200 kadar gösterici, Bahrey’nin Irak Büyükelçiliği binasını bastı. Göstericiler dış kapıdan bahçeye girerek binada asılı bulunan Bahreyn bayrağını kaldırdı, yerine Filistin bayrağını astı.
Polis göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Büyükelçilik binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken Irak İçişleri Bakanı Yasin Yaseri elçilik binasını ziyaret etti. Tümgeneral Saad diplomatik misyonu korumanın kırmızı çizgileri olduğunu, gösterilere katılan 54 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Yaseri’nin, taşkınlık yapan göstericiler hakkında soruşturma başlatılmasını istediği, saldırının İran destekli Iraklı milisler tarafından yapıldığına inanıldığı kaydedildi. 1 saat kadar süren olayda herhangi bir yaralanma olmazken bölgeye Irak askerleri konuşlandırıldı.
İsrail’in varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğunu ve İsrail ile barış istediklerini söyleyerek tepkilere sebep olan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife ise Bağdat Elçisi Salih el Maliki’yi geri çağırdı. Halid bin Halife Iraklı yetkililerin Bağdat’taki elçiliği koruma sorumluluğunun olduğunu söyledi.
Irak hükümeti yaptığı açıklamada, saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını ve saldırganların adalet önüne çıkartılacağını belirtti.
ABD’nin Filistin İsrail barışı için hazırladığı 50 milyar dolarlık yatırımı öngören planla ilgili Bahreyn’de devam eden görüşmelere Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri katılırken, toplantı Lübnan, Irak ve Filistin yönetimi tarafından boykot edildi.
İsrail televizyonuna verdiği röportajda Bahreyn’deki barış görüşmelerine katılmamakla Filistinlilerin hata ettiğini söyleyen Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmet Al Halife, bazı Arap ve İran medyası tarafından eleştirildi.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMinibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112’ye ulaştıIrak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112’ye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.