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Göstericiler Beyaz Saray'ın karşısında Amerikan bayrağı yaktı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington DC'de protestolar sürüyor. Siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protesto gösterilerinde ABD bayrağı ateşe verildi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.

Gece geç saatlere kadar süren eylemde, ırkçılık ve polis şiddetini protesto eden göstericiler Beyaz Saray'ın karşısındaki eski adı 16. cadde yeni adı Black Lives Matter Plaza'da toplanan yaklaşık bine yakın gösterici büyük bir ABD bayrağını ateşe verdi.

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Dün göstericilerin LaFayette Park'ta bulunan ABD'nin eski başkanlarından Andrew Jackson heykelini devirmek istemesinden sonra Beyaz Saray karşısında geniş güvenlik önlemleri alındı.

PROTESTOCULAR POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Washington DC polisi göstericilerin Beyaz Saray çevresine yaklaşmaması için etten duvar örerken göstericilerin sözlü tacizlerine maruz kaldı. Göstericiler zaman zaman kendi aralarında kavga ederken kimi gruplar arasında gerginlikler yaşandı.Tansiyonun yükseldiği gösteriler gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

TRUMP'TAN BAYRAK YAKANLARA: ALÇAKLAR

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın karşısında bayrak yakanlar için Twitter hesabından "Kongre'nin Amerikan Bayrağını yakan alçaklar hakkında bir şey yapmaması utanç vericidir. Bu hemen durdurulmalı" açıklamasında bulundu.

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