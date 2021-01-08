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Göstericiler Hakkında ‘İsyana Tahrik’ Suçlamaları Yapılabilir

08.01.2021 01:28 | Son Güncelleme:
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Göstericiler Hakkında ‘İsyana Tahrik’ Suçlamaları Yapılabilir

Başkan Donald Trump’ı destekleyen göstericilerin Çarşamba günü başkentteki eylemleri sırasında Kongre binasının içine girip Temsilciler Meclisi salonunu basmalarının ve yaşanan şiddet olaylarının ardından ‘‘isyana tahrik’’ suçlamaları yapılması gündemde

Başkan Donald Trump’ı destekleyen göstericilerin Çarşamba günü başkentteki eylemleri sırasında Kongre binasının içine girip Temsilciler Meclisi salonunu basmalarının ve yaşanan şiddet olaylarının ardından ‘‘isyana tahrik’’ suçlamaları yapılması gündemde. Adalet Bakanlığı yetkilisi, senatörlerin ofislerinden çalınan malzemelerin ulusal güvenlik tehdidi oluşturması olasılığını da gündeme getirdi.

Başkent Washington’un başsavcı vekili Michael Sherwin tarafından yapılan açıklamada olaylar sırasında binada görev yapan ve göstericilere müdahale eden Kongre polislerinin de tanık olarak ifadesinin alınacağını belirtti. Yetkili, bu polis memurlarının işbirlikçi olduklarına dair delillerin ortaya çıkması durumunda haklarında suçlama yapılacağını bildirdi.

‘‘Tüm seçenekler masada’’ diyen yetkili, bunlara isyana tahrik, karışıklık çıkarma ve ayaklanmanın da dahil olduğunu söyledi.

Basında ve sosyal medyada Kongre polis teşkilatı üyelerinin bazılarının Kongre binasına giren göstericilerle çekildiği fotoğraflar yer almıştı.

Kongre’ye yapılan saldırı 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın başkanlığının onaylandığı oturumun da yarım kalmasına neden olmuştu.

“Senatörlerin ofislerinden elektronik malzemeler çalındı”

Sherwin ayrıca senatörlerin ofislerinden bazı elektronik aletlerin çalındığını, bunların ulusal güvenlik tehdidi oluşturabileceğini belirtti.

Sherwin, ‘‘Malzemeler çalındı. Zararı tespit etmek zorundayız. Bunların ulusal güvenlik açısından da faturası olacaktır. Şu anda zararın boyutunu tam olarak bilmiyoruz. Eğer bir zarar varsa bunun ölçeğini bilmiyoruz’’ dedi.

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