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Göstericilerden Trump’a: "İran’la savaş istemiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

ABD’nin başkenti Washington’da bir grup gösterici ABD Başkanı Donald Trump’a dünyadaki savaşları durdurun çağrısında bulunarak "İran’la savaş istemiyoruz" dedi.Protestocular, Başkent Washington da Beyaz Saray’ın yakınlarında bir araya gelerek, ABD’nin dünyadaki savaşları durdurması için Başkan Donald Trump’ın diğer ülkelere asker göndermesini durdurması çağrısında bulundu.

ABD’nin başkenti Washington’da bir grup gösterici ABD Başkanı Donald Trump’a dünyadaki savaşları durdurun çağrısında bulunarak "İran’la savaş istemiyoruz" dedi.
Protestocular, Başkent Washington da Beyaz Saray’ın yakınlarında bir araya gelerek, ABD’nin dünyadaki savaşları durdurması için Başkan Donald Trump’ın diğer ülkelere asker göndermesini durdurması çağrısında bulundu. İran’a, yönelik uygulanan baskıya özellikle son verilmesi çağrısında bulunan protestocular ellerinde "Savaşı yurt içi ve yurt dışında durdurun", İranla savaş istemiyoruz, askerlerimiz ölmesin" yazılı dövizler taşıdı.
Washington da bir araya gelen protestocular, sosyal medya aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump’a, gönderdikleri mektupta, ”ABD savaş makinesi halini, bu şekilde sürdürdükçe uzun süre yaşayamaz" ifadeleri kullanıldı.
Düzenlenen Mitingin organizatörü Cindy Sheehan yaptığı açıklamada, "Çok sayıda insana ulaşmayı umuyoruz. Her gün savaş için çok para harcıyoruz ancak sağlık hizmetimiz yok, eğitimimiz yok, ülkede 1 milyondan fazla evsiz insan var" dedi.
Barış ve sosyal adalet için yürüdüklerini vurgulayan Sheehan, ABD’nin dünyadaki en yıkıcı güç olduğunu ve oğlu Casey’nin 2014 yılında Irak’ta öldürüldüğünü belirterek "ABD savaş makinesi bir ülke olarak hala çalışıyor" dedi.

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