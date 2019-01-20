"Göstericileri provokatörler ve sabotajcılar öldürdü"

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, protestolarda göstericileri öldürenlerin provokatörler ve sabotajcılar olduğunu belirtti.

Beyaz Nil Eyaleti'ndeki El-Keride bölgesinde Sufi tarikatı takipçilerine seslenen Beşir, "Provokatörler ve sabotajcılar, halk protestolarını yakmak ve yok etmek için bir fırsat olarak görüyorlar. Protestolarda göstericileri öldürenler de onlardır." dedi.

Söz konusu kişilerin hedeflerinin, çatışmalarla yıkılan Suriye, Irak, Yemen ve Libya'da olduğu gibi çatışmaları körüklemek olduğunu ifade eden Beşir, "Bu ülke size ait, geleceğiniz size ait, diğer ülkelerde olanlar burada da olursa nereye gideceğiz, mülteci mi olacağız? Hayır, burada ölüp burada gömüleceğiz." diye konuştu.

"Mülteci kamplarında yaşamak için Güney Sudan, Etiyopya veya Çad'a gitmeyi kabul ediyor musunuz? Batılılar size yemek artıklarını verir ve sizi istismar eder." diyen Ömer el-Beşir, etraftaki bütün ülkelerin çöktüğünü ancak komploların Sudan'ı yıkamayacağını vurguladı.

Beşir, Hartum'daki Hay Berri bölgesindeki gösterilerde öldürülen doktorun, ülkede ne asker ne de poliste bulunan bir silahla vurulduğuna dikkati çekti.