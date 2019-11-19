Gösteriler günlerdir durulmuyor! Hong Kong'da neler oluyor?

Göstericilerin maske takması yasaklanmıştı, ama Yüksek Mahkeme Pazartesi günkü kararında yasağın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Protestocuların çoğu da yasağa aldırış etmeden yüzlerini saklamaya devam ediyordu.

olis, kampüsten çıkanları gözaltına alacağını duyurdu. Bunun üzerine bazı göstericiler motosikletlerle kampüsten kaçmaya başladı.

Gösteriler son bir haftada Politeknik Üniversitesi'nin kampüsünde yoğunlaştı. Polisin kuşattığı kampüsün içindeki yaklaşık 100 gösterici çıkmak isterken polis plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gösterilerin nereye evirileceğine dair öngörüde bulunmak zor, ne zaman sona erebileceğini söylemek de şimdilik mümkün görünmüyor.

Olaylar yalnızca bu coğrafyayla sınırlı kalmadı, etkileri şirketler, siyasetçiler ve ünlü isimler aracılığıyla tüm dünyada hissedilmeye başladı.

Göstericiler ile polis arasında şiddetin giderek tırmandığı protestolar barışçıl toplu yürüyüşlerle başladı ve Hong Kong'un yakın tarihinin en büyük siyasi krizine dönüştü.

İade tasarısının tamamen kaldırılması Polis şiddeti için bağımsız soruşturma yürütülmesi Protesto gösterilerinin 'organize ayaklanma' suçu olarak tanımlanmaması Gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması Hong Kong seçimlerinde genel oy hakkı tanınması

Barışçıl başlayan gösteriler, polisin sert müdahalesiyle şiddetlendi ve talepler de beş başlıkta toplandı:

Göstericiler tartışmalı iade tasarısının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağı ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyordu.

Hong Kong, 'iki sistem, tek devlet' ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Göstericilerin daha geniş talepleri ise Hong Kong'un sahip olmadığı 'tam demokrasi' hakkı.

Hong Kong lideri Carrie Lam, iade tasarısının çekilmesini kabul etti ama sokak hareketinin momentumunu durdurmaya yetmedi.

GÖSTERİLER NASIL YAYILDI?

Barışçıl yürüyüşlerle başlayan protesto gösterileri beş ay geçmesine rağmen dinmedi, aksine şiddet olayları giderek tırmandı.

İki protestocu gerçek merminin isabet etmesi sonucu öldü, Çin yanlısı bir kişi üzerine benzin dökülerek yakıldı bir diğer kişi de çıkan çatışmalarda atılan tuğlanın isabet etmesi sonucu öldü.

Polisin aşırı güçle görevini kötüye kullandığı iddiaları ve karşılıklı çatışmaların artması Hong Kong'u şiddet sarmalına soktu.

21 Temmuz'da metro istasyonunda protestoculara düzenlenen saldırıda en az 45 kişi yaralandı. Protestocular polisi olaya müdahale etmemekle suçladı. Birçokları bu olayı, 'halkın korunmasında polise güvenilmemesi gerektiğinin işareti' olarak gördü.

Protestocular da şiddete başvurdu. Metro istasyonları ateşe verildi, yağmalama olayları yaşandı, dükkânların camları kırıldı. Bu olaylar, gösterileri eleştirenler ve hatta gösterilere destek çıkan bazı kesimlerin de tepkisini çekti.