Gösteriler Nedeniyle Corona Virüsü Salgınında Yeni Dalga Endişesi

Amerika’da siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınması sırasında nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto eylemleri, Corona virüsü salgını konusunda alınan önlemleri riske atmış durumda.

Protesto eylemleri sırasında binlerce kişinin, sosyal mesafe kuralı olmaksızın biraraya gelmesi, uzmanları kaygılandırıyor. Boston Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi’nden Dr. Sandro Galea “Yaşanan bu olaylar ihtiyacımız olan güvene yönelik bir tehdit oluşturuyor. Eğer bu önlemlere dikkat etmezek yeni bir dalgayı karşılama konusundaki kapasitemiz konusunda kaygılım” ifadelerini kullandı.

Amerika’da şu ana kadar 20’den fazla şehirde, binlerce kişi biraraya gelerek protesto gösterileri düzenledi. Uzmanlar her ne kadar virüsün açık havadaki yayılımının kapalı ortamlardaki kadar olmadığına dikkat çekseler de gösterilerin yeni bir dalgayı tetikleyip tetikleyemeyeceği merak konusu. Vanderbilt Üniversitesi’nden Dr. William Schaffner de gösterilerde çok sayıda protestocunun maske takıyor olmasının da bulaşma riskini azalttığını söyledi.