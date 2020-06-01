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Gösteriler Nedeniyle Corona Virüsü Salgınında Yeni Dalga Endişesi

01.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Amerika’da siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınması sırasında nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto eylemleri, Corona virüsü salgını konusunda alınan önlemleri riske atmış durumda

Gösteriler Nedeniyle Corona Virüsü Salgınında Yeni Dalga Endişesi

Amerika’da siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınması sırasında nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto eylemleri, Corona virüsü salgını konusunda alınan önlemleri riske atmış durumda.

Protesto eylemleri sırasında binlerce kişinin, sosyal mesafe kuralı olmaksızın biraraya gelmesi, uzmanları kaygılandırıyor. Boston Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi’nden Dr. Sandro Galea “Yaşanan bu olaylar ihtiyacımız olan güvene yönelik bir tehdit oluşturuyor. Eğer bu önlemlere dikkat etmezek yeni bir dalgayı karşılama konusundaki kapasitemiz konusunda kaygılım” ifadelerini kullandı.

Amerika’da şu ana kadar 20’den fazla şehirde, binlerce kişi biraraya gelerek protesto gösterileri düzenledi. Uzmanlar her ne kadar virüsün açık havadaki yayılımının kapalı ortamlardaki kadar olmadığına dikkat çekseler de gösterilerin yeni bir dalgayı tetikleyip tetikleyemeyeceği merak konusu. Vanderbilt Üniversitesi’nden Dr. William Schaffner de gösterilerde çok sayıda protestocunun maske takıyor olmasının da bulaşma riskini azalttığını söyledi.

Öte yandan Los Angeles şehrinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle yetkililer COVID-19 test merkezlerinin kapatıldığını açıkladı. Gösterilerin başlangıç noktası olan Minneapolis şehrinde de protestolar sırasında Corona virüsü test merkezinin zarar gördüğü belirtildi.

Yetkililer test sayılarının düşmesinin de salgının kontrolü konusunda sıkıntı yaratabileceğine dikkat çekiyorlar. Ayrıca olası vakaların temas ettikleri kişilerin kontrolü de gösteriler nedeniyle imkansız hale geliyor.

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