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Gösterilerde Yaşlı Bir Kişiyi Yere Düşürüp Yaralayan Polisler Açığa Alındı

05.06.2020 13:42 | Son Güncelleme

Amerika’nın New York eyaletinin Buffalo şehrinde iki polis memuru George Floyd’un ölümü nedeniyle düzenlenen protestolarda 75 yaşındaki beyaz bir kişiyi itip, düşürerek yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle açığa alındı

Gösterilerde Yaşlı Bir Kişiyi Yere Düşürüp Yaralayan Polisler Açığa Alındı

Amerika’nın New York eyaletinin Buffalo şehrinde iki polis memuru George Floyd’un ölümü nedeniyle düzenlenen protestolarda 75 yaşındaki beyaz bir kişiyi itip, düşürerek yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle açığa alındı.

Siyah Amerikalı George Floyd’un, polisin gözaltına alma sürecinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, ülke genelinde onuncu gecesinde de devam etti.

New York eyaletinin Buffalo şehrindeki gösterilerde de polis memurlarının yanına giderek onlara birşeyler söylediği sırada iki polis tarafından itildiği yerel bir haber kanalının kameraları tarafından görüntülenen, 75 yaşındaki kişi, yere düşerek başını vurması sonucu ağır yaralandı.

Yetkililer kimliği açıklanmayan 75 yaşındaki beyaz Amerikalının, hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Video görüntülerinde yere düşen kişinin başını çarptığı, kulağından ciddi miktarda kan gelmeye başladığı ve bilincini kaybettiği görülüyor.

Olayın ardından 75 yaşındaki şahsı iten iki polis memurunun açığa alındığı açıklandı.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown “Görüntülerden son derece rahatsız oldum. Günlerdir süren barışçı gösteriler ve polis şefleri ve toplum temsilcileriyle yaptığım onca görüşmenin ardından bu akşamki olay, iç karartıcı” dedi.

Sosyal medyada yayılan, 75 yaşındaki kişinin polis tarafından itilerek düşürülme anına ait görüntüler, ülke genelindeki protestoların dozunun da artmasına neden oldu.

Polis, ilk yaptığı açıklamada, yaşlı bir kişinin sendeleyerek düşüp yaralandığını belirtti. Ancak videonun ortaya çıkmasından sonra Buffalo Polis Şefi Byron Lockwood, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

New York valisi Andrew Cuomo da olayın ardından Belediye Başkanı Brown’la görüştüğünü ve polisler hakkında açığa alma ve soruşturma başlatılması kararını yerinde bulduğunu belirtti.

Cuomo, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Polis memurları yasaları uygulamak zorundadır TACİZDE BULUNMAK değil” ifadelerini kullandı.

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