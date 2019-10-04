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Gösterilerin 3. gününde Irak Başbakanı ilk kez halkına seslendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesinde 3 gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından ilk kez halka bir konuşma yaptı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesinde 3 gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından ilk kez halka bir konuşma yaptı. Abdülmehdi, "Biz devlet inşa etmek istiyoruz" dedi.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ülkesindeki hükümet karıştı gösterilerin ardından ilk kez halkın karşısına çıktı. Ülkesinde demokratik sistemi sağlamak için birçok deneyimlerin yaşandığını belirten Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi konuşmasında, “Önümüzde devlet ve devletsizlik seçenekleri bulunuyor. Biz devlet inşa etmek istiyoruz” dedi.
Umutsuzluğa yol açmaya çalışanlara halkı mağlup etmesine izin vermemeye davet eden Abdülmehdi, yeterli geliri olmayan her aileye aylık bağlamak için Başbakanlığa proje sunulacağını belirterek, “Boş ve geçici vaatlerde bulunmayacağız. Yasanın üstünlüğüne saygı duyulmalı, hayatı normale döndürmeliyiz. Aldığımız güvenlik önlemleri zor adımlardır” şeklinde konuştu.
Gösterilerin artmasının can kabına yol açtığı dile getiren Irak Başbakanı, “Gerek sivil, gerek güvenlik güçleri mensupları olsun olaylarda hayatını kaybedenlerin hepsinin yasalar uyarınca hakları vardır” dedi.
Öte yandan, Irak’ta başta Bağdat olmak üzere birçok kentte 3 gündür devam eden gösterilerde yaklaşık 30 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi de yaralandı.

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