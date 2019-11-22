Gösterilerin devam ettiği Irak'ta, Şii merci Sistani'den "seçim yasasını hızlandırın" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şiilerin Necef merkezli en büyük dini merci Ali es-Sistani, gösterilerin sürdüğü ülkede yeni seçim yasasının bir an önce çıkarılması çağrısında bulundu.

Sistani’nin Temsilcisi Şeyh Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin, "siyasi mesajı"nı okudu.

Ali Sistani mesajında, göstericilerin de talepleri arasında bulunan yeni seçim yasasının bir an önce çıkarılması çağrısını yineledi. Sistani, Yüksek Seçim Komiserliğine dair yasanın da değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

- Bağdat'ta göstericiler müdahale

Öte yandan Irak'ta güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge istikametinde bulunan "Ahrar Köprüsü"ne yaklaşmak isteyen göstericilere müdahale etti.

Ülkenin başkenti başta olmak üzere orta ve güney kesimlerinde 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler, güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yer yer çatışmalar ve yol kapatma eylemleri şeklinde devam ediyor.

Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge ve eylemlerin yoğun bir şekilde yaşandığı Hıllani Meydanı arasındaki Ahrar Köprüsü'nde eylem yapmak isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.