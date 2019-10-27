HABER

Gösterilerin sürdüğü Irak'ta 4 milletvekili istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 21:22 | Son Güncelleme

Gösterilerin sürdüğü Irak'ta 4 milletvekili istifa etti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta devam eden gösteriler nedeniyle 4 milletvekili görevinden istifa etti.

Irak Komünist Partisi üyeleri ve Sairun Koalisyonu milletvekilleri Raid Fehmi ve Hayfa el-Emin düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilerdeki taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Öte yandan Irak Meclisi Basra Milletvekili Muzahim Temimi ile eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Milletvekili Taha Difai de aynı gerekçeyle istifa ettiğini açıkladı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?Aslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?
İstanbul Valiliği boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyorİstanbul Valiliği boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor
Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi Deniz Polisi kurtardıHaliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi Deniz Polisi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya, IŞİD elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’dan, ilk on ayda 25 bin 404 düzensiz göçmen ülkemize itilmiştir

Yunanistan'a tepki: Elimizde her türlü belge var!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil imha edildi

MSB paylaştı: Bomba yüklü araç böyle imha edildi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

Üniversite öğrencisi trafikte dehşeti yaşadı!

Maganda dehşeti! Defalarca aracına vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.