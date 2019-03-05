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Gövdesi evin duvarı içinde kalan ağaç ilgi çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

Çorum?da, gövdesi tek katlı evin duvarı içinde kalan, dalları ise uzandığı çatının üzerinden sarkan armut ağacını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Çorum?da, gövdesi tek katlı evin duvarı içinde kalan, dalları ise uzandığı çatının üzerinden sarkan armut ağacını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Kunduzhan Mahallesi'nde içerisinde Irak uyruklu vatandaşların yaşadığı tek katlı evin, duvarında, gövdesinin görünmediği sadece dallarının görüldüğü armut ağacı ilgi çekiyor. Evin duvarının içinde kalan, dalları ise uzandığı çatının üzerinden sarkan armut ağacını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mahalleye gelen yabancı misafirler, ilginç görünümüyle dikkat çeken ağacı fotoğraflayıp, 'Daları var gövdesi yok' yorumlarıyla sosyal medyada paylaşıyor.
'DALLARI VAR, GÖVDESİ ORTADA YOK'
Mahalle sakinlerinden Zeki Özdemir, ağacın ilgi çektiğini söyleyerek, Burada Armutlu dede türbesi var. İnsanlar, gelip dua ederler. Dilek bile dileyen olur. Armutlu dede türbesi de adını armut ağacından alıyor. Bu ilginç ağacın dalları var ama gövde kısmı ortada yok. Binanın duvarı arasında kalmış olabilirö dedi.
İsmail Sakarya ise ?Ağacı gördüm, içeriye girdiğimde ağacın gövdesi ortada yoktu. Duvarın içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Ancak, duvar da çok ince diyerek hayrete düştüğünü söyledi.

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