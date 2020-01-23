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  4. Gövdesinden 17 ağaç yetişen asırlık ladin, şaşırtıyor

Gövdesinden 17 ağaç yetişen asırlık ladin, şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde ladin ormanları içinde devrilen bir ağacın gövdesinde filizlenip büyüyen 17 ağaç, görenler şaşırtıyor.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde ladin ormanları içinde devrilen bir ağacın gövdesinde filizlenip büyüyen 17 ağaç, görenler şaşırtıyor. Gönüllü turizm elçisi Serdar Şimşek'in doğa gezisi sırasında rastladığı ve koruma altına alınan eşine nadir rastlanılan asırlık ladin ağacının, tescillenmesi hedefleniyor.
İlçeye bağlı Çambaşı Yaylası, Kale Boynu Obası'ndaki ormanlık alanda 2 yıl önce gezintiye çıkan gönüllü turizm elçisi Serdar Şimşek, devrilmiş ladin ağacının gövdesi üzerinde filizlenen, 17 ağacın büyüdüğünü fark etti. Bu ilginç doğa manzarası karşısında şaşkınlığı gizleyemeyen Şimşek, ağacın koruma altına alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü?ne başvuruda bulundu.
VALİLİK KORUMA ALTINA ALDI
Valiliğin konu ile ilgili görevlendirdiği yetkililerin yaptıkları çalışma ve incelemeler sonucu eşine nadir rastlanan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ladin ağacını, koruma altına aldı. Devrilmiş gövdesi üzerinde 17 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkati çeken ladin ağacını, yerinde ve fotoğraflarının paylaşıldığı sosyal medyada görenler de, şaşırıyor. Yüksekliği 20, eni ise 11 metre olarak ölçülen ağacın tescillenmesi hedefleniyor.
'GERÇEKTEN DÜNYA HARİKASI BİR AĞAÇ'
Ağacın koruma altına alınması ve bölgenin 'Doğal Sit Alanı' olarak değerlendirilmesi için ilgili yerlere müracaat ettiğini anlatan Şimşek, 2 yıl önce doğada gezerken ağaca rastlamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyledi. Şimşek, "Bir ağacın devrilen gövdesinden 17 ağaç hayat bulmuş, gerçekten muhteşem bir andı. Bu ağacın koruma altına alınması için Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü?ne giderek, durumu anlattık. Ağacın ?tarihi anıt ağacı? olması için çalışmalar devam ediyor. Dünyada eşi benzeri olmadığı söylendi, gerçekten de dünya harikası bir ağaçö dedi.
'RAPORLAR HAZIRLANDI'
Ağacın olduğu bölgede incelemelerin sürdüğünü aktaran Şimşek, "İncelemenin ardından Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, bu bölgeyi değerlendirecek. Ancak yapılan başvurular, inceleme ve değerlendirmeler neticesinde potansiyel tabiat varlığı ve doğal sit alanı olabilecek yeni bölgeler tespit edilmiş. Nadir bulunabilen ve koruma altına alınmazsa zarar görme tehlikesi bulunan bu yerlerle ilgili gerekçeli raporlar hazırlandı. Mevki olarak da turizme açılabilecek bir yerde. Devrilen ağacın gövdesi üzerinde bulunan 4 ağaç zarar görmüş, bu nedenle ağaç koruma altına alınmalıö diye konuştu.
VALİ GÜLER: TARİHİ ANIT AĞAÇ OLARAK TESCİLLENECEK
Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler de, ağacın 'tarihi anıt ağacı' olması için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvurunun yapıldığını, yapılacak çalışmanın ardından ağacın tescilleneceğini söyledi.

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