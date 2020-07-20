Gövdesinden meyve çıktı: Daha önce hiç görmedim

Turan, gövdesinde meyve veren ağacı ilk kez gördüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Daha önce hiçbir ağacın gövdesinden meyve yetiştiğini görmedim. Elma ağacımın gövdesinde meyvenin nasıl ve neden yetiştiğini bilemiyorum. Gövdeden yetişen elma, daldaki elmalardan daha büyüktü." (DHA)