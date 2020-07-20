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Gövdesinden meyve çıktı: Daha önce hiç görmedim

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan elma ağacının dallarının yanı sıra gövdesinde oluşan meyveler görenleri şaşırttı. Gövdesinden çiçeklenerek meyve veren ağaç karşısında şoke olan bölge sakinleri ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Göldere köyünde yaşayan emekli memur Mehmet Turan'ın (64) bahçesindeki elma ağacının gövdesinde nisan ayında çiçek açtı. Ağacın gövdesinde açan çiçek, olgunlaşarak elmaya dönüştü. Dalı yerine gövdesinde meyve veren ağaç görenleri şaşırttı.

'DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM'

Turan, gövdesinde meyve veren ağacı ilk kez gördüğünü ifade ederek, şunları söyledi:
"Daha önce hiçbir ağacın gövdesinden meyve yetiştiğini görmedim. Elma ağacımın gövdesinde meyvenin nasıl ve neden yetiştiğini bilemiyorum. Gövdeden yetişen elma, daldaki elmalardan daha büyüktü." (DHA)
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