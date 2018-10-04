Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Bolu Karaköy Mahallesi ile Göynük merkezde yapılan asfalt çalışması eleştirilere neden oldu. Gazeteci Uğur Ünal, belediyenin asfalt çalışmasını sosyal medyadan canlı olarak paylaştı. Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Günay Can ise gazeteci Ünal'ın yanına gelerek yayını kesmesini istedi.
Başkan yardımcısı ve gazeteci arasında geçen hakaret ve tehditlere varan şu diyaloglar yaşandı:
Can: Sen ne yapmak istiyorsun, biraz saygılı ol.
Ünal: Ne yapıyorum ki?
Can: Gel şöyle bir gidelim. Amacın ne, niye öyle yayın yapıyorsun.
Ünal: Kazıma yapmadan, parke taşın üzerine asfalt atılması doğru mu?
Can: Sen mühendis misin?
Mahmut Alan (Bolu Bakış gazetesinin sahibi) Evet mühendise sorduk, sen kabadayı mısın?
Can: Ben kabadayıyım, kimsin sen, soytarı…
Ünal: Kapatmıyorum, ağa mısın, paşa mısın?… Senin gibi soytarı, şovmen, dedik mi?
Can: Öylesiniz zaten.
Ünal: Kişiliğini ortaya koyuyorsun.
Can: Senin vatandaş olduğundan da şüpheliyim….
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