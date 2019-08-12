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Göynük Kanyonu'nun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun önderliğinde Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu'nun tanıtımı için başlatılan çalışmalar, sonucunu vermeye başladı.

Göynük Kanyonu'nun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlar

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun önderliğinde Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu'nun tanıtımı için başlatılan çalışmalar, sonucunu vermeye başladı. Yaz aylarında binlerce yabancı turiste ev sahipliği yapan Göynük Kanyonu, yerli turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu her yıl binlerce yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Antalya Valiliği turizmin 12 aya yayılması, alternatif turizmin gelişmesi ve yerli tatilcilerin de ilgisini çekmek için sezon başında kanyonun tanıtılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun önderliğinde başlatılan çalışmalar, meyvesini vermeye başladı. Yaz aylarında binlerce yabancı turiste ev sahipliği yapan Göynük Kanyonu, yerli turistlerce de keşfedildi.
Dünyanın en önemli yürüyüş parkurları arasında gösterilen Göynük Milli Parkı içindeki kanyon, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkartıyor. Antalya kent merkezine 30 dakika uzaklıkta, yemyeşil ağaçların arasında akan derenin kenarında yürüyerek 750 metrelik kanyondan geçen, manzarayı izleyen, doğayla iç içe olan turistler, yazın sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında değişen suda serinleme imkanı buluyor.
Tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, macera tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin yanı sıra Avrupa, Balkan ülkeleri ve Rusya'dan gelen turistler de kanyona ilgi gösteriyor. Giriş ücreti 9.5 TL olan kanyondaki mağaralar da maceracıların dikkatini çekiyor. Tatilciler kanyonda ilerledikçe önlerine çıkan bu mağaraları incelemeden yola devam etmiyor. Yol üzerindeki dinlenme noktalarında kısa molalar veren yürüyüşçüler, buradaki doğal kaynaklardan su içiyor.
Tatilciler, kanyondaki çeşitli noktalarda da rehberler eşliğinde dalış yaparak, keyifli anlar yaşıyor.

FOTOĞRAFLI

Göynük Kanyonu'nun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlarGöynük Kanyonu'nun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlarGöynük Kanyonu'nun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlarGöynük Kanyonu'nun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlar

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