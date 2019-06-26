HABER

Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bursa Ulucami’nin bahçesindeki bir bankta çantasını unutan yaşlı kadın, bir süre yürüdükten sonra arkasına döndü.

Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler

Bursa Ulucami’nin bahçesindeki bir bankta çantasını unutan yaşlı kadın, bir süre yürüdükten sonra arkasına döndü. Çantasını olduğu yerde göremeyen kadın şaşkına döndü.
Turistik bölgelere adeta pusu kuran hırsızlar yerli ve yabancı turistlere huzur vermiyor. Dilenci ve seyyar satıcı kılığına bürünüp turist ziyaretlerinin bol olduğu bölgelere dadanan şüpheli şahıslar, en ufak fırsatı bile kaçırmıyor.
Geçtiğimiz gün tarihi Ulucami’nin yanındaki Orhangazi Parkı’nda gerçekleşen olayda, cami ziyaretinde bulunduktan sonra dinlenmek için parktaki bir banka oturan Ş.A. isimli yaşlı kadın, kalkarken elindeki para çantasını bankta unuttu. 10 metre ilerledikten sonra çantasını unuttuğunu anlayan Ş.A. arkasını döndüğünde çantanın yerinde yeller estiğini fark etti. Yaşlı kadın polis ekiplerine haber verip çantasının çalındığı bilgisini verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışma başlattı. Çalınan çatanın içinde 100 lira para ve cep telefonu olduğu öğrenildi.

Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler

Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler

Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıElazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
(Özel) Kurtlardan kurtulmak isterken köpekleri öldürdü(Özel) Kurtlardan kurtulmak isterken köpekleri öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.