Göz Ağrısı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Gözdeki ağrılar, gözün yüzeyinde ve iç kısmında gelişen bazı hastalıklar sebebiyle yaşanabilir. Gözün yüzeyindeki yani dış kısmındaki ağrılar çoğunlukla alerjik ya da iltihabik sebeplerden meydana gelir. İç kısımdaki ağrılar ise daha ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Tedavi edilmediği takdirde görme kayıplarına dahi neden olabilir.

Göz ağrısı yla birlikte görülen ilk belirti zonklama şeklindeki ağrıdır. Ağrıyı bıçak saplanır gibi keskin bir yanma ve sızlama takip eder. Ağrıların genel olarak sebebi gözlerin yorulması ve zorlanmasıdır. Bilgisayar karşısında uzun süre vakit geçirmek, uykusuzluk, aralıksız kitap okumak gibi aktiviteler gözleri yoran faktörlerdir. Özellikle bilgisayar karşısında çalışırken dinlendirici gözlük kullanmak gözleri bilgisayar ekranının yaydığı zararlı ışınlardan korurken gözleri dinlendirmek de ağrıların oluşumunun önüne geçer. Gözde oluşan ağrı gözün yüzeyinde ya da daha iç kısımlarında olabilir. Göz ağrılarının bir kısmı kolay tedavi yöntemleriyle geçebilirken, çok ciddi durumlarla da karşılaşılabilir.

1. Göz yüzeyinde oluşan ağrılar

Göz yüzeyinde oluşan ağrılar, genellikle en sık karşılaşılan ağrı şeklidir. Göze kaçan kirpik, makyaj malzemelerinin yaptığı alerjiler, toz ve temizlik maddeleri iritasyona yol açabilir. Belirtileri arasında ise; sulanma, kızarma, kaşınma ve ağrı yer alır. Bu yüzeyde görülen göz ağrısına konjonktivit denir. Göz kapaklarının altının ve göz akının iltihaplanması durumudur. Alerjik ya da enfeksiyon kaynaklı olarak görülebilir. Yüzeyde karşılaşılan bu ağrının başlıca nedenleri şunlardır:

Kontakt lens tahrişi: Kontakt lens kullanımı zor ve meşakkatlidir. Hijyeni çok önemlidir. Gece yatarken lenslerini çıkarmayan kişilerin genellikle gözlerinde tahrişe meydana gelir. Bu tahriş de gözde ağrı oluşmasına sebep olur.

Kontakt lens kullanımı zor ve meşakkatlidir. Hijyeni çok önemlidir. Gece yatarken lenslerini çıkarmayan kişilerin genellikle gözlerinde tahrişe meydana gelir. Bu tahriş de gözde ağrı oluşmasına sebep olur. Kornea abrazyonu: Gözü kaplayan saydam yüzeye kornea adı verilir. Kornea abrazyonunda kişi gözünde bir şey varmış hissi yaşar. Gözde batma, ağrı ve yanma hissedilir.

Gözü kaplayan saydam yüzeye kornea adı verilir. Kornea abrazyonunda kişi gözünde bir şey varmış hissi yaşar. Gözde batma, ağrı ve yanma hissedilir. Yaralanma: Tahriş edici kimyasallara uzun süre maruz kalmak ve yanıklar gözde ağrıya neden olur. Çamaşır suyu, solaryum makinesi, güneş ışığını, kaynak makinesi gözde ağrı oluşmasının sebeplerindendir.

Tahriş edici kimyasallara uzun süre maruz kalmak ve yanıklar gözde ağrıya neden olur. Çamaşır suyu, solaryum makinesi, güneş ışığını, kaynak makinesi gözde ağrı oluşmasının sebeplerindendir. Blefarit: Göz kapağı iltihabıdır. Her yaşta görülebilen oldukça yaygın bir hastalıktır. Tedavi edilmezse kronik bir hal alabilir. Ön blefarit ve arka blefarit olarak ikiye ayrılır. Ön blefaritte göz kapağının dış kısmı ve kirpik dipleri etkilenir. Arka blefaritte ise göz kapağının iç kısmı etkilenir. Gözyaşı bezelerinin normal çalışamamasına neden olur. Belirtileri arasında; gözlerde yanma, batma, kızarma, sulanma ve gözde ağrı bulunur. Görme açısından bir sıkıntı yaratmaz. Ancak tedavi edilmezse ilerleyen safhalarda arpacık oluşmasına neden olabilir. Göz kapak ağrısı nasıl geçer? Bu konuda uygulanabilecek en iyi yöntem çay poşetlerini soğutarak ağrı olan bölgeye pansuman yapmaktır.

Göz kapağı iltihabıdır. Her yaşta görülebilen oldukça yaygın bir hastalıktır. Tedavi edilmezse kronik bir hal alabilir. Ön blefarit ve arka blefarit olarak ikiye ayrılır. Ön blefaritte göz kapağının dış kısmı ve kirpik dipleri etkilenir. Arka blefaritte ise göz kapağının iç kısmı etkilenir. Gözyaşı bezelerinin normal çalışamamasına neden olur. Belirtileri arasında; gözlerde yanma, batma, kızarma, sulanma ve gözde ağrı bulunur. Görme açısından bir sıkıntı yaratmaz. Ancak tedavi edilmezse ilerleyen safhalarda arpacık oluşmasına neden olabilir. Göz kapak ağrısı nasıl geçer? Bu konuda uygulanabilecek en iyi yöntem çay poşetlerini soğutarak ağrı olan bölgeye pansuman yapmaktır. Arpacık: Göz kapağında oluşan şişlik ya da nodüle arpacık denir. Arpacık şişlik nedeniyle göz üstü ağrısına ve rahatsızlığa neden olur.

Göz kapağında oluşan şişlik ya da nodüle arpacık denir. Arpacık şişlik nedeniyle göz üstü ağrısına ve rahatsızlığa neden olur. Göz nezlesi: Göz nezlesi, konjonktiva denilen göz kapaklarının iç kısmı ile göz akının bir kısmını örten ince zarın iltihaplanmasıdır. Genel sebebi ise alerjiler ve enfeksiyondur. İltihap kaşıntıya, kızarıklığa ve ağrıya neden olur.

2. Göz içinde oluşan ağrılar

Göz içinde yaşanan ağrılar, yüzeyinde yaşanan ağrılardan daha az görülür. Fakat daha ciddiye alınması gerekir. Görme bozukluğuna ve gözde kalıcı hasara neden olabilir. Göz içinde yaşanan ağrıların nedenleri şunlardır:

Glokom: Belirtisi gözün içerisinde hissedilen baskıdır. Göz tansiyonu olarak bilinen glokom, göz içi basıncın sıklıkla yükselmesi nedeniyle göz sinirlerinde hasara neden olur. Bu nedenle de görme alanı yavaş yavaş daralır. Sabahları belirgin baş ağrılarına, zaman zaman bulanık görmeye, özellikle televizyon izlerken göz çevresinde ağrıya neden olur.

Belirtisi gözün içerisinde hissedilen baskıdır. Göz tansiyonu olarak bilinen glokom, göz içi basıncın sıklıkla yükselmesi nedeniyle göz sinirlerinde hasara neden olur. Bu nedenle de görme alanı yavaş yavaş daralır. Sabahları belirgin baş ağrılarına, zaman zaman bulanık görmeye, özellikle televizyon izlerken göz çevresinde ağrıya neden olur. Optik nörit: Optik sinir iltihap kaparsa görmede kayıp ve gözde ağrı yaşanabilir. Genellikle tek gözde ortaya çıkar. Bazı durumlarda iki gözde de karşılaşılan bir hastalıktır. Her iki gözde de görülen göz sinir iltihabı, multipl skleroz varlığının bir göstergesi olabilir.

Optik sinir iltihap kaparsa görmede kayıp ve gözde ağrı yaşanabilir. Genellikle tek gözde ortaya çıkar. Bazı durumlarda iki gözde de karşılaşılan bir hastalıktır. Her iki gözde de görülen göz sinir iltihabı, multipl skleroz varlığının bir göstergesi olabilir. Sinüzit: Sinüslerde oluşan enfeksiyon, gözlerin arkasında bir baskı hissedilmesine neden olur. Enfeksiyon tedavi edilmez ve ilerlerse, gözlerden birinde ya da ikisinde birden şiddetli ağrılar görülebilir.

Sinüslerde oluşan enfeksiyon, gözlerin arkasında bir baskı hissedilmesine neden olur. Enfeksiyon tedavi edilmez ve ilerlerse, gözlerden birinde ya da ikisinde birden şiddetli ağrılar görülebilir. Migren: Baş ağrısının yanı sıra gözlerde de ağrıya sebep olan migrene, göz migreni de denilir. Göz migreni genelde genç kadınlarda görülür. Ataklar sırasında baş ağrısı, göz ağrısı, mide bulantısı gibi şikayetler görülür. Migren ağrısı öncesinde hastalar, gözlerinin önünde ışıklı çizgiler ve ışık çakmaları görürler. Bunun hemen akabinde 10-15 dakika sonra migren atağı yaşanır. Bunun sebebi beyin damarlarında yaşanan daralmadır. Bazı göz migreni olan hastalarda, yarım baş ağrısı ve ağrının olduğu tarafta 1 saatten az süren geçici görme kaybı yaşanabilir. Bu durum nadir de olsa retina tabakasında kalıcı hasara ve kalıcı görme kaybına yol açabilir.

Göz ağrısını geçirmek için tıbbi birkaç yöntem mevcuttur. Göz ağrısının altında yatan neden çok ciddi değilse ve göz ağrısının sebebi biliniyorsa bazı oral yolla alınan ilaçlar ve bitkiler tedaviye yardımcı olabilir.

1. Tıbbi tedavi

Uygulanan bazı tıbbi yöntemler sayesinde yaşanan yanma, batma, kaşıntı ve ağrılardan kurtulmak mümkün. Gözde bir enfeksiyon varsa hekiminizin reçete ettiği ilaçları aksatmadan kullanmanız yararınıza olacaktır. İlerlemiş basit rahatsızlıklar görme kayıplarına kadar varabilir.