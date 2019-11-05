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Göz akına dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 16:23 | Son Güncelleme

Göz akına dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı

Avustralya'da gözüne dövme yaptıran genç kız, geçici körlük yaşadı.

Ülke basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki Amber Luke, göz akına dövme yaptırdıktan sonra üç hafta boyunca görme yetisini kaybetti.

Vücudunun her yeri dövmelerle kaplı olan Luke, göz akının mavi olması için yaptırdığı 40 dakikalık işlemden sonra göremediğini fark etti. Luke, "Göze yapılan işlem doğru yapılmadığı için körlük yaşadım. Üç hafta boyunca göremedim. Gerçekten çok korkunçtu." ifadesini kullandı.

Artık göze dövme gibi işlemlerden uzak duracağını belirten Luke, 25. doğum gününe kadar baştan ayak ucuna kadar her yerine dövme yaptırmayı planladığını söyledi.

Luke'un vücudundaki 200 kadar dövmenin yanı sıra çatal dil ve "elf" kulağına sahip olmak için 37 bin Avustralya doları (yaklaşık 150 bin TL) harcadığı belirtildi.

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dövme göz Kör

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