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Göz alıcı güzellikleriyle çocuğunuzu diğer herkesten ayıracak uygun fiyatlı sırt çantası önerileri

12.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul alışverişinde alınacak ilk eşya genellikle sırt çantası olur. Çocuğunuzun ders araç gereçlerini taşımak için kullanacağı sırt çantasının kalitesi çok önemli. Seçimlerinizde size yardımcı olacağını düşündüğümüz birbirinden sevimli çanta modellerini araştırdık. İşte, birbirinden farklı modelde ve uygun fiyatlı sırt çantası önerileri...

Göz alıcı güzellikleriyle çocuğunuzu diğer herkesten ayıracak uygun fiyatlı sırt çantası önerileri

Okulların açılmasına az bir zaman kalmışken okul alışverişi telaşı da başladı. Tabii ki alınacak ilk eşya sırt çantası olmalı. Hem sevimli hem uygun fiyatlı sırt çantası önerilerini sizler için listeledik. İşte, çocuklarınızın görünce bayılacağı birbirinden güzel sırt çantası modelleri...

1. Çocuklarınızın severek kullanacağı BAIGIO Hayvan Desenli Sırt Çantası

Göz alıcı güzellikleriyle çocuğunuzu diğer herkesten ayıracak uygun fiyatlı sırt çantası önerileri

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Uygun fiyatlı BAIGIO Hayvan Temalı Sırt Çantası'nı çocuklarınız çok sevecek! Çanta, hayvan desenli tasarımı ile miniklerin kalbinde taht kurar. Yüksek kalite malzemeden imal edilen sırt çantasının üretiminde pelüş kumaş kullanılır. Dayanıklı yapısı ile okul eşyalarını koruyan çanta, çizilme yapmadığı gibi yırtılmaya karşı da oldukça dirençli. Çantanın geniş iç hacmi sayesinde okul eşyaları içine rahatlıkla sığar. Ön yüzeyinde küçük fermuarlı bir bölme daha bulunur. Ayarlanabilir omuz askıları ile sırt çantasını çocuğunuza uyum sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

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2. Geniş iç hacmi ve renkli tasarımıyla United Colors of Benetton İlkokul Çantası

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United Colors of Benetton İlkokul Çantası'nın rengârenk ve sevimli tasarımına bayılan çocuğunuz okula severek gidecek! Yüksek kalitede malzeme kullanılarak üretilen sırt çantası 45 cm boy, 30 cm en ve 13 cm genişliğe sahip. Çantanın bir ana bölmesi, bir de küçük bölmesi ile çocuğunuzun bütün okul eşyalarını gönül rahatlığıyla içine sığdırabilirsiniz. İç yüzeyi astarlı ve iki bölümden oluşur. Fermuarlı yapısı sayesinde kolayca açılıp kapatılabilir. Ayarlanabilen askıları sayesinde askılarının boyunu çocuğunuzun omuzlarına göre kısaltabilir ya da uzatabilirsiniz.

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3. Kız çocuklarının bayılacağı bir çanta: Kimwadalh Deniz Kızı Temalı Sırt Çantası

Göz alıcı güzellikleriyle çocuğunuzu diğer herkesten ayıracak uygun fiyatlı sırt çantası önerileri

Kız çocuklarının çok seveceği Kimwadalh Deniz Kızı Temalı Sırt Çantası sayesinde çocuklarınızı çok mutlu edebilirsiniz. İki büyük bölme, iki ön ve iki yan cep olmak üzere toplam altı adet bölmeden oluşan sırt çantası; oldukça kullanışlı. Çantanın geniş iç hacmi sayesinde çocuğunuz okul eşyalarını çantaya kolayca sığdırabilir. Model, kaliteli polyester kumaş kullanarak üretildiği için yırtılma yapmaz. Çantanın suya dayanıklı yapısı sayesinde yağmurlu günlerde ya da dökülme durumlarında içerisine koyacağınız eşyalar ıslanmaz. Çanta, ayarlanabilir göğüs tokası ile çocuğunuzun minik bedenine mükemmel şekilde uyum sağlar.

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4. Göz alıcı tasarımıyla: Coral High Kids Basketbol Topu Desenli Sırt Çantası

Göz alıcı güzellikleriyle çocuğunuzu diğer herkesten ayıracak uygun fiyatlı sırt çantası önerileri

Şık ve özgün tasarımlı Coral High Kids Basketbol Temalı Sırt Çantası sayesinde çocuğunuz okulun gözdesi olacak. Renkli ve orijinal tasarımı ile çok sevilen çanta, yüksek kalite polyester kumaş kullanılarak üretilir. Dört ana bölmeden oluşan çantanın yan kısmında su matarası koymak için cebi var. Geniş iç hacmi sayesinde işlevsellik sunan çantayı fermuarı sayesinde oldukça kolay bir şekilde açıp kapamak mümkün. Çantanın iç yüzeyi koruyucu astar ile kaplandığı için su geçirmez özellik barındırır. Çantayı temizlemek için nemli bir bez yardımıyla silebilirsiniz. Modelin farklı renk seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

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5. Dinozorun en sevimli hâli: Charmore Dinozor Temalı Okul Sırt Çantası

Göz alıcı güzellikleriyle çocuğunuzu diğer herkesten ayıracak uygun fiyatlı sırt çantası önerileri

Charmore Dinozor Temalı Sırt Çantası'nın sevimli tasarımına ve kullanışlı yapısına çocuklarınız bayılacak. Çocuklarınızın yanından ayırmak istemeyeceği sevimli çanta, birinci kalitede polyester kumaş kullanılarak üretilir. Su geçirmeyen sırt çantası, aynı zamanda kolayca silinebilir bir yapıya sahip. Modelin üst kısmında çantayı elde rahatlıkla taşıyabilmek için bir kulp var. Çocuğunuzun omuz yüksekliğine bağlı olarak ayarlayabileceğiniz dolgulu omuz askıları ve ayarlanabilir göğüs tokası bulunur. 360 derece yansıtıcı bantları sayesinde geceleri güvenlik sağlar. Sevimli sırt çantasını alarak çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz.

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6. Sevimli tasarımıyla: Benetton Köpek Balığı Temalı Sırt Çantası

Göz alıcı güzellikleriyle çocuğunuzu diğer herkesten ayıracak uygun fiyatlı sırt çantası önerileri

Benetton Köpek Balığı Temalı Sırt Çantası sayesinde çocuklarınız okula gitmeyi daha çok sevecek. Göz alıcı tasarımı ile çocuğunuz hayran kalacağı çanta, yüksek kalite malzemeden üretilen yapısı sayesinde oldukça kullanışlı. Suya dayanıklı yapısı sayesinde okul eşyalarını yağmur ve kar gibi etkenlere karşı korur. Bir ana bölme, ön bölme ve yan ceplerden oluşur. Fermuarlı yapısı sayesinde zorlanmadan açılıp kapatılabilir. Çantanın fermuarları uzun ömürlü kullanıma uygun kalitede üretilir. Ayarlayabileceğiniz dolgulu omuz askıları sayesinde çantayı çocuğunuzun omuz yüksekliğine göre ideal konuma getirebilirsiniz.

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7. Çok bölmeli: Ghzste Çizgi Film Dinozor Baskılı Çocuk Sırt Çantası

Göz alıcı güzellikleriyle çocuğunuzu diğer herkesten ayıracak uygun fiyatlı sırt çantası önerileri

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Çocuklarınızın severek kullanacağı bir diğer çanta modeli de Ghzste Çizgi Film Dinozor Desenli Sırt Çantası. Üstelik çantanın birinci sınıf malzeme kalitesi ile yırtılma ve kopma derdi de yok! Model, kolayca açıp kapama kolaylığı sağlayan fermuarlı sisteme sahip. Bir ana bölme, bir ön cep ve iki yan cepten oluşur. Çantanın arka yüzeyinde bulunan omuz askıları sünger dolgu ile üretilir. Böylece model, çocuğunuza gün boyu rahatlık sunar. Diğer çantalarda olduğu gibi bu modeli de ayarlanabilir olması sayesinde çocuğunuzun omuz yüksekliğine göre kolayca ayarlayabilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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